- 자본
- 축소
트레이드:
436
이익 거래:
211 (48.39%)
손실 거래:
225 (51.61%)
최고의 거래:
9.93 AUD
최악의 거래:
-8.10 AUD
총 수익:
366.55 AUD (57 043 pips)
총 손실:
-391.59 AUD (16 197 pips)
연속 최대 이익:
18 (11.45 AUD)
연속 최대 이익:
48.86 AUD (11)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
50.41%
최대 입금량:
188.42%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
306
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.17
롱(주식매수):
305 (69.95%)
숏(주식차입매도):
131 (30.05%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.06 AUD
평균 이익:
1.74 AUD
평균 손실:
-1.74 AUD
연속 최대 손실:
44 (-123.96 AUD)
연속 최대 손실:
-123.96 AUD (44)
월별 성장률:
-41.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.19 AUD
최대한의:
148.40 AUD (89.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.67% (147.86 AUD)
자본금별:
56.82% (45.69 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|137
|GBPUSD
|129
|USDJPY
|77
|EURJPY
|29
|XAUUSD
|12
|GBPAUD
|12
|GBPJPY
|9
|USDCAD
|8
|NZDUSD
|7
|EURAUD
|6
|EURNZD
|5
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-18
|GBPUSD
|-41
|USDJPY
|-24
|EURJPY
|6
|XAUUSD
|18
|GBPAUD
|-11
|GBPJPY
|-2
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|-2
|EURAUD
|21
|EURNZD
|12
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-479
|GBPUSD
|-1.7K
|USDJPY
|-2.3K
|EURJPY
|1.1K
|XAUUSD
|1.7K
|GBPAUD
|-374
|GBPJPY
|-527
|USDCAD
|548
|NZDUSD
|-117
|EURAUD
|2K
|EURNZD
|1.3K
|AUDUSD
|58
|BTCUSD
|40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.93 AUD
최악의 거래: -8 AUD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 44
연속 최대 이익: +11.45 AUD
연속 최대 손실: -123.96 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 173
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 296
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-42%
0
0
USD
USD
57
AUD
AUD
3
0%
436
48%
50%
0.93
-0.06
AUD
AUD
85%
1:500