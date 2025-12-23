시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AVS
Aldrenei Vilela Da

AVS

Aldrenei Vilela Da
0 리뷰
3
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -42%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
436
이익 거래:
211 (48.39%)
손실 거래:
225 (51.61%)
최고의 거래:
9.93 AUD
최악의 거래:
-8.10 AUD
총 수익:
366.55 AUD (57 043 pips)
총 손실:
-391.59 AUD (16 197 pips)
연속 최대 이익:
18 (11.45 AUD)
연속 최대 이익:
48.86 AUD (11)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
50.41%
최대 입금량:
188.42%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
306
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.17
롱(주식매수):
305 (69.95%)
숏(주식차입매도):
131 (30.05%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.06 AUD
평균 이익:
1.74 AUD
평균 손실:
-1.74 AUD
연속 최대 손실:
44 (-123.96 AUD)
연속 최대 손실:
-123.96 AUD (44)
월별 성장률:
-41.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.19 AUD
최대한의:
148.40 AUD (89.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.67% (147.86 AUD)
자본금별:
56.82% (45.69 AUD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 137
GBPUSD 129
USDJPY 77
EURJPY 29
XAUUSD 12
GBPAUD 12
GBPJPY 9
USDCAD 8
NZDUSD 7
EURAUD 6
EURNZD 5
AUDUSD 3
BTCUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD -18
GBPUSD -41
USDJPY -24
EURJPY 6
XAUUSD 18
GBPAUD -11
GBPJPY -2
USDCAD 15
NZDUSD -2
EURAUD 21
EURNZD 12
AUDUSD 3
BTCUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -479
GBPUSD -1.7K
USDJPY -2.3K
EURJPY 1.1K
XAUUSD 1.7K
GBPAUD -374
GBPJPY -527
USDCAD 548
NZDUSD -117
EURAUD 2K
EURNZD 1.3K
AUDUSD 58
BTCUSD 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +9.93 AUD
최악의 거래: -8 AUD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 44
연속 최대 이익: +11.45 AUD
연속 최대 손실: -123.96 AUD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 173
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.65 × 296
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
150 더...
리뷰 없음
2026.01.08 04:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 03:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 03:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 02:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 17 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 21:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 20:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Share of trading days is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 18:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.