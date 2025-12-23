- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
373
盈利交易:
197 (52.81%)
亏损交易:
176 (47.18%)
最好交易:
9.67 AUD
最差交易:
-7.31 AUD
毛利:
332.69 AUD (55 910 pips)
毛利亏损:
-317.82 AUD (13 202 pips)
最大连续赢利:
18 (11.45 AUD)
最大连续盈利:
48.21 AUD (10)
夏普比率:
0.06
交易活动:
48.06%
最大入金加载:
188.42%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
246
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.10
长期交易:
247 (66.22%)
短期交易:
126 (33.78%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.04 AUD
平均利润:
1.69 AUD
平均损失:
-1.81 AUD
最大连续失误:
44 (-123.96 AUD)
最大连续亏损:
-123.96 AUD (44)
每月增长:
-1.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
33.19 AUD
最大值:
148.40 AUD (89.79%)
相对跌幅:
结余:
84.67% (147.86 AUD)
净值:
56.82% (45.69 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|121
|GBPUSD
|118
|USDJPY
|54
|EURJPY
|29
|XAUUSD
|12
|GBPJPY
|9
|USDCAD
|8
|NZDUSD
|7
|EURAUD
|5
|EURNZD
|4
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|2
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-35
|USDJPY
|-33
|EURJPY
|6
|XAUUSD
|18
|GBPJPY
|-2
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|-2
|EURAUD
|23
|EURNZD
|11
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|5
|GBPAUD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|348
|GBPUSD
|-1.3K
|USDJPY
|-2.4K
|EURJPY
|1.1K
|XAUUSD
|1.7K
|GBPJPY
|-527
|USDCAD
|548
|NZDUSD
|-117
|EURAUD
|2.2K
|EURNZD
|1.2K
|AUDUSD
|58
|BTCUSD
|40K
|GBPAUD
|286
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.67 AUD
最差交易: -7 AUD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 44
最大连续盈利: +11.45 AUD
最大连续亏损: -123.96 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 173
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.66 × 287
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
97
AUD
AUD
3
0%
373
52%
48%
1.04
0.04
AUD
AUD
85%
1:500