0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
373
盈利交易:
197 (52.81%)
亏损交易:
176 (47.18%)
最好交易:
9.67 AUD
最差交易:
-7.31 AUD
毛利:
332.69 AUD (55 910 pips)
毛利亏损:
-317.82 AUD (13 202 pips)
最大连续赢利:
18 (11.45 AUD)
最大连续盈利:
48.21 AUD (10)
夏普比率:
0.06
交易活动:
48.06%
最大入金加载:
188.42%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
246
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.10
长期交易:
247 (66.22%)
短期交易:
126 (33.78%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.04 AUD
平均利润:
1.69 AUD
平均损失:
-1.81 AUD
最大连续失误:
44 (-123.96 AUD)
最大连续亏损:
-123.96 AUD (44)
每月增长:
-1.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
33.19 AUD
最大值:
148.40 AUD (89.79%)
相对跌幅:
结余:
84.67% (147.86 AUD)
净值:
56.82% (45.69 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 121
GBPUSD 118
USDJPY 54
EURJPY 29
XAUUSD 12
GBPJPY 9
USDCAD 8
NZDUSD 7
EURAUD 5
EURNZD 4
AUDUSD 3
BTCUSD 2
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 1
GBPUSD -35
USDJPY -33
EURJPY 6
XAUUSD 18
GBPJPY -2
USDCAD 15
NZDUSD -2
EURAUD 23
EURNZD 11
AUDUSD 3
BTCUSD 5
GBPAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 348
GBPUSD -1.3K
USDJPY -2.4K
EURJPY 1.1K
XAUUSD 1.7K
GBPJPY -527
USDCAD 548
NZDUSD -117
EURAUD 2.2K
EURNZD 1.2K
AUDUSD 58
BTCUSD 40K
GBPAUD 286
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.67 AUD
最差交易: -7 AUD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 44
最大连续盈利: +11.45 AUD
最大连续亏损: -123.96 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 173
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.66 × 287
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
150 更多...
没有评论
2026.01.08 04:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 03:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 03:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 02:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 17 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 21:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 20:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Share of trading days is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 18:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
