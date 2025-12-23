- Crescimento
Negociações:
373
Negociações com lucro:
197 (52.81%)
Negociações com perda:
176 (47.18%)
Melhor negociação:
9.67 AUD
Pior negociação:
-7.31 AUD
Lucro bruto:
332.69 AUD (55 910 pips)
Perda bruta:
-317.82 AUD (13 202 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (11.45 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
48.21 AUD (10)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
48.06%
Depósito máximo carregado:
188.42%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
246
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
247 (66.22%)
Negociações curtas:
126 (33.78%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.04 AUD
Lucro médio:
1.69 AUD
Perda média:
-1.81 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
44 (-123.96 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-123.96 AUD (44)
Crescimento mensal:
-1.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.19 AUD
Máximo:
148.40 AUD (89.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.67% (147.86 AUD)
Pelo Capital Líquido:
56.82% (45.69 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|121
|GBPUSD
|118
|USDJPY
|54
|EURJPY
|29
|XAUUSD
|12
|GBPJPY
|9
|USDCAD
|8
|NZDUSD
|7
|EURAUD
|5
|EURNZD
|4
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|2
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-35
|USDJPY
|-33
|EURJPY
|6
|XAUUSD
|18
|GBPJPY
|-2
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|-2
|EURAUD
|23
|EURNZD
|11
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|5
|GBPAUD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|348
|GBPUSD
|-1.3K
|USDJPY
|-2.4K
|EURJPY
|1.1K
|XAUUSD
|1.7K
|GBPJPY
|-527
|USDCAD
|548
|NZDUSD
|-117
|EURAUD
|2.2K
|EURNZD
|1.2K
|AUDUSD
|58
|BTCUSD
|40K
|GBPAUD
|286
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.67 AUD
Pior negociação: -7 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 44
Máximo lucro consecutivo: +11.45 AUD
Máxima perda consecutiva: -123.96 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 173
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.66 × 287
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
