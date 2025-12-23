SinaisSeções
Aldrenei Vilela Da

AVS

Aldrenei Vilela Da
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
373
Negociações com lucro:
197 (52.81%)
Negociações com perda:
176 (47.18%)
Melhor negociação:
9.67 AUD
Pior negociação:
-7.31 AUD
Lucro bruto:
332.69 AUD (55 910 pips)
Perda bruta:
-317.82 AUD (13 202 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (11.45 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
48.21 AUD (10)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
48.06%
Depósito máximo carregado:
188.42%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
246
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
247 (66.22%)
Negociações curtas:
126 (33.78%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.04 AUD
Lucro médio:
1.69 AUD
Perda média:
-1.81 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
44 (-123.96 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-123.96 AUD (44)
Crescimento mensal:
-1.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.19 AUD
Máximo:
148.40 AUD (89.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.67% (147.86 AUD)
Pelo Capital Líquido:
56.82% (45.69 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 121
GBPUSD 118
USDJPY 54
EURJPY 29
XAUUSD 12
GBPJPY 9
USDCAD 8
NZDUSD 7
EURAUD 5
EURNZD 4
AUDUSD 3
BTCUSD 2
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1
GBPUSD -35
USDJPY -33
EURJPY 6
XAUUSD 18
GBPJPY -2
USDCAD 15
NZDUSD -2
EURAUD 23
EURNZD 11
AUDUSD 3
BTCUSD 5
GBPAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 348
GBPUSD -1.3K
USDJPY -2.4K
EURJPY 1.1K
XAUUSD 1.7K
GBPJPY -527
USDCAD 548
NZDUSD -117
EURAUD 2.2K
EURNZD 1.2K
AUDUSD 58
BTCUSD 40K
GBPAUD 286
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.67 AUD
Pior negociação: -7 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 44
Máximo lucro consecutivo: +11.45 AUD
Máxima perda consecutiva: -123.96 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 173
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.66 × 287
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
150 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.08 04:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 03:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 03:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 02:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 17 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 21:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 20:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Share of trading days is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 18:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
