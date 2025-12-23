SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / AVS
Aldrenei Vilela Da

AVS

Aldrenei Vilela Da
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
401
Transacciones Rentables:
207 (51.62%)
Transacciones Irrentables:
194 (48.38%)
Mejor transacción:
9.93 AUD
Peor transacción:
-7.31 AUD
Beneficio Bruto:
365.34 AUD (56 931 pips)
Pérdidas Brutas:
-348.02 AUD (14 676 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (11.45 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
48.86 AUD (11)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
49.20%
Carga máxima del depósito:
188.42%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
278
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.12
Transacciones Largas:
275 (68.58%)
Transacciones Cortas:
126 (31.42%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
0.04 AUD
Beneficio medio:
1.76 AUD
Pérdidas medias:
-1.79 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
44 (-123.96 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-123.96 AUD (44)
Crecimiento al mes:
1.76%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.19 AUD
Máxima:
148.40 AUD (89.79%)
Reducción relativa:
De balance:
84.67% (147.86 AUD)
De fondos:
56.82% (45.69 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 123
GBPUSD 123
USDJPY 66
EURJPY 29
XAUUSD 12
GBPJPY 9
USDCAD 8
GBPAUD 8
NZDUSD 7
EURAUD 6
EURNZD 5
AUDUSD 3
BTCUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -2
GBPUSD -38
USDJPY -22
EURJPY 6
XAUUSD 18
GBPJPY -2
USDCAD 15
GBPAUD 1
NZDUSD -2
EURAUD 21
EURNZD 12
AUDUSD 3
BTCUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 194
GBPUSD -1.5K
USDJPY -2.3K
EURJPY 1.1K
XAUUSD 1.7K
GBPJPY -527
USDCAD 548
GBPAUD 188
NZDUSD -117
EURAUD 2K
EURNZD 1.3K
AUDUSD 58
BTCUSD 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.93 AUD
Peor transacción: -7 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 44
Beneficio máximo consecutivo: +11.45 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -123.96 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 173
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.65 × 294
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
otros 150...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.08 04:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 03:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 03:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 02:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 17 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 21:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 20:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Share of trading days is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 18:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AVS
30 USD al mes
2%
0
0
USD
100
AUD
3
0%
401
51%
49%
1.04
0.04
AUD
85%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.