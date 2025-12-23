- Incremento
Total de Trades:
401
Transacciones Rentables:
207 (51.62%)
Transacciones Irrentables:
194 (48.38%)
Mejor transacción:
9.93 AUD
Peor transacción:
-7.31 AUD
Beneficio Bruto:
365.34 AUD (56 931 pips)
Pérdidas Brutas:
-348.02 AUD (14 676 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (11.45 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
48.86 AUD (11)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
49.20%
Carga máxima del depósito:
188.42%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
278
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.12
Transacciones Largas:
275 (68.58%)
Transacciones Cortas:
126 (31.42%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
0.04 AUD
Beneficio medio:
1.76 AUD
Pérdidas medias:
-1.79 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
44 (-123.96 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-123.96 AUD (44)
Crecimiento al mes:
1.76%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.19 AUD
Máxima:
148.40 AUD (89.79%)
Reducción relativa:
De balance:
84.67% (147.86 AUD)
De fondos:
56.82% (45.69 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|123
|GBPUSD
|123
|USDJPY
|66
|EURJPY
|29
|XAUUSD
|12
|GBPJPY
|9
|USDCAD
|8
|GBPAUD
|8
|NZDUSD
|7
|EURAUD
|6
|EURNZD
|5
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|-38
|USDJPY
|-22
|EURJPY
|6
|XAUUSD
|18
|GBPJPY
|-2
|USDCAD
|15
|GBPAUD
|1
|NZDUSD
|-2
|EURAUD
|21
|EURNZD
|12
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|194
|GBPUSD
|-1.5K
|USDJPY
|-2.3K
|EURJPY
|1.1K
|XAUUSD
|1.7K
|GBPJPY
|-527
|USDCAD
|548
|GBPAUD
|188
|NZDUSD
|-117
|EURAUD
|2K
|EURNZD
|1.3K
|AUDUSD
|58
|BTCUSD
|40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 173
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 294
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
