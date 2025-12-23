- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
373
Прибыльных трейдов:
197 (52.81%)
Убыточных трейдов:
176 (47.18%)
Лучший трейд:
9.67 AUD
Худший трейд:
-7.31 AUD
Общая прибыль:
332.69 AUD (55 910 pips)
Общий убыток:
-317.82 AUD (13 202 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (11.45 AUD)
Макс. прибыль в серии:
48.21 AUD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
48.06%
Макс. загрузка депозита:
188.42%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
246
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
247 (66.22%)
Коротких трейдов:
126 (33.78%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.04 AUD
Средняя прибыль:
1.69 AUD
Средний убыток:
-1.81 AUD
Макс. серия проигрышей:
44 (-123.96 AUD)
Макс. убыток в серии:
-123.96 AUD (44)
Прирост в месяц:
-1.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.19 AUD
Максимальная:
148.40 AUD (89.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.67% (147.86 AUD)
По эквити:
56.82% (45.69 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|121
|GBPUSD
|118
|USDJPY
|54
|EURJPY
|29
|XAUUSD
|12
|GBPJPY
|9
|USDCAD
|8
|NZDUSD
|7
|EURAUD
|5
|EURNZD
|4
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|2
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-35
|USDJPY
|-33
|EURJPY
|6
|XAUUSD
|18
|GBPJPY
|-2
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|-2
|EURAUD
|23
|EURNZD
|11
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|5
|GBPAUD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|348
|GBPUSD
|-1.3K
|USDJPY
|-2.4K
|EURJPY
|1.1K
|XAUUSD
|1.7K
|GBPJPY
|-527
|USDCAD
|548
|NZDUSD
|-117
|EURAUD
|2.2K
|EURNZD
|1.2K
|AUDUSD
|58
|BTCUSD
|40K
|GBPAUD
|286
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.67 AUD
Худший трейд: -7 AUD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 44
Макс. прибыль в серии: +11.45 AUD
Макс. убыток в серии: -123.96 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 173
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.66 × 287
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
еще 150...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
97
AUD
AUD
3
0%
373
52%
48%
1.04
0.04
AUD
AUD
85%
1:500