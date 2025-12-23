SegnaliSezioni
AVS

Aldrenei Vilela Da
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
373
Profit Trade:
197 (52.81%)
Loss Trade:
176 (47.18%)
Best Trade:
9.67 AUD
Worst Trade:
-7.31 AUD
Profitto lordo:
332.69 AUD (55 910 pips)
Perdita lorda:
-317.82 AUD (13 202 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (11.45 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
48.21 AUD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
48.06%
Massimo carico di deposito:
188.42%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
246
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
247 (66.22%)
Short Trade:
126 (33.78%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.04 AUD
Profitto medio:
1.69 AUD
Perdita media:
-1.81 AUD
Massime perdite consecutive:
44 (-123.96 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-123.96 AUD (44)
Crescita mensile:
-1.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.19 AUD
Massimale:
148.40 AUD (89.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.67% (147.86 AUD)
Per equità:
56.82% (45.69 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 121
GBPUSD 118
USDJPY 54
EURJPY 29
XAUUSD 12
GBPJPY 9
USDCAD 8
NZDUSD 7
EURAUD 5
EURNZD 4
AUDUSD 3
BTCUSD 2
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1
GBPUSD -35
USDJPY -33
EURJPY 6
XAUUSD 18
GBPJPY -2
USDCAD 15
NZDUSD -2
EURAUD 23
EURNZD 11
AUDUSD 3
BTCUSD 5
GBPAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 348
GBPUSD -1.3K
USDJPY -2.4K
EURJPY 1.1K
XAUUSD 1.7K
GBPJPY -527
USDCAD 548
NZDUSD -117
EURAUD 2.2K
EURNZD 1.2K
AUDUSD 58
BTCUSD 40K
GBPAUD 286
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.67 AUD
Worst Trade: -7 AUD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 44
Massimo profitto consecutivo: +11.45 AUD
Massima perdita consecutiva: -123.96 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 173
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.66 × 287
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
150 più
Non ci sono recensioni
2026.01.08 04:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 03:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 03:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 02:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 17 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 21:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 20:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Share of trading days is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 18:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
