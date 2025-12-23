SignaleKategorien
Aldrenei Vilela Da

AVS

Aldrenei Vilela Da
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
373
Gewinntrades:
197 (52.81%)
Verlusttrades:
176 (47.18%)
Bester Trade:
9.67 AUD
Schlechtester Trade:
-7.31 AUD
Bruttoprofit:
332.69 AUD (55 910 pips)
Bruttoverlust:
-317.82 AUD (13 202 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (11.45 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.21 AUD (10)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
48.06%
Max deposit load:
188.42%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
246
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.10
Long-Positionen:
247 (66.22%)
Short-Positionen:
126 (33.78%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
0.04 AUD
Durchschnittlicher Profit:
1.69 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.81 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
44 (-123.96 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-123.96 AUD (44)
Wachstum pro Monat :
-1.05%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.19 AUD
Maximaler:
148.40 AUD (89.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.67% (147.86 AUD)
Kapital:
56.82% (45.69 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 121
GBPUSD 118
USDJPY 54
EURJPY 29
XAUUSD 12
GBPJPY 9
USDCAD 8
NZDUSD 7
EURAUD 5
EURNZD 4
AUDUSD 3
BTCUSD 2
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1
GBPUSD -35
USDJPY -33
EURJPY 6
XAUUSD 18
GBPJPY -2
USDCAD 15
NZDUSD -2
EURAUD 23
EURNZD 11
AUDUSD 3
BTCUSD 5
GBPAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 348
GBPUSD -1.3K
USDJPY -2.4K
EURJPY 1.1K
XAUUSD 1.7K
GBPJPY -527
USDCAD 548
NZDUSD -117
EURAUD 2.2K
EURNZD 1.2K
AUDUSD 58
BTCUSD 40K
GBPAUD 286
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.67 AUD
Schlechtester Trade: -7 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 44
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.45 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -123.96 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 173
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.66 × 287
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
noch 150 ...
Keine Bewertungen
2026.01.08 04:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 03:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 03:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 02:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 17 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 21:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 20:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Share of trading days is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 18:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
