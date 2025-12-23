- Büyüme
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
50 (86.20%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (13.79%)
En iyi işlem:
2.06 USD
En kötü işlem:
-2.02 USD
Brüt kâr:
16.21 USD (8 424 pips)
Brüt zarar:
-4.23 USD (3 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (5.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.23 USD (13)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
3.21
Alış işlemleri:
31 (53.45%)
Satış işlemleri:
27 (46.55%)
Kâr faktörü:
3.83
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
0.32 USD
Ortalama zarar:
-0.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.73 USD (3)
Aylık büyüme:
12.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.73 USD (3.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.06 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
