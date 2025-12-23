- 成长
交易:
58
盈利交易:
50 (86.20%)
亏损交易:
8 (13.79%)
最好交易:
2.06 USD
最差交易:
-2.02 USD
毛利:
16.21 USD (8 424 pips)
毛利亏损:
-4.23 USD (3 115 pips)
最大连续赢利:
13 (5.23 USD)
最大连续盈利:
5.23 USD (13)
夏普比率:
0.40
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
3.21
长期交易:
31 (53.45%)
短期交易:
27 (46.55%)
利润因子:
3.83
预期回报:
0.21 USD
平均利润:
0.32 USD
平均损失:
-0.53 USD
最大连续失误:
3 (-3.73 USD)
最大连续亏损:
-3.73 USD (3)
每月增长:
12.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.73 USD (3.48%)
相对跌幅:
结余:
3.57% (3.73 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.06 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +5.23 USD
最大连续亏损: -3.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
