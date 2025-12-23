- Incremento
Total de Trades:
62
Transacciones Rentables:
53 (85.48%)
Transacciones Irrentables:
9 (14.52%)
Mejor transacción:
2.06 USD
Peor transacción:
-2.02 USD
Beneficio Bruto:
17.20 USD (8 918 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.48 USD (3 240 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (5.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.23 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
7.28%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
4 minutos
Factor de Recuperación:
3.41
Transacciones Largas:
35 (56.45%)
Transacciones Cortas:
27 (43.55%)
Factor de Beneficio:
3.84
Beneficio Esperado:
0.21 USD
Beneficio medio:
0.32 USD
Pérdidas medias:
-0.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-3.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.73 USD (3)
Crecimiento al mes:
13.42%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3.73 USD (3.48%)
Reducción relativa:
De balance:
3.57% (3.73 USD)
De fondos:
1.76% (1.77 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US30
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US30
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US30
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +2.06 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +5.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.73 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
