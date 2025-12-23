SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Taurus Robusta
Joao Paulo Da Silva Heitor

Taurus Robusta

Joao Paulo Da Silva Heitor
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 13%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
62
Gewinntrades:
53 (85.48%)
Verlusttrades:
9 (14.52%)
Bester Trade:
2.06 USD
Schlechtester Trade:
-2.02 USD
Bruttoprofit:
17.20 USD (8 918 pips)
Bruttoverlust:
-4.48 USD (3 240 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (5.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5.23 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
7.28%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
3.41
Long-Positionen:
35 (56.45%)
Short-Positionen:
27 (43.55%)
Profit-Faktor:
3.84
Mathematische Gewinnerwartung:
0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-3.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.73 USD (3)
Wachstum pro Monat :
13.42%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3.73 USD (3.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.57% (3.73 USD)
Kapital:
1.76% (1.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.06 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.73 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.23 16:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 16:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
