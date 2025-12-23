- Прирост
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
50 (86.20%)
Убыточных трейдов:
8 (13.79%)
Лучший трейд:
2.06 USD
Худший трейд:
-2.02 USD
Общая прибыль:
16.21 USD (8 424 pips)
Общий убыток:
-4.23 USD (3 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (5.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.23 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
3.21
Длинных трейдов:
31 (53.45%)
Коротких трейдов:
27 (46.55%)
Профит фактор:
3.83
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
0.32 USD
Средний убыток:
-0.53 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.73 USD (3)
Прирост в месяц:
12.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.73 USD (3.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.57% (3.73 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
