Сигналы / MetaTrader 4 / Taurus Robusta
Joao Paulo Da Silva Heitor

Taurus Robusta

Joao Paulo Da Silva Heitor
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 13%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
50 (86.20%)
Убыточных трейдов:
8 (13.79%)
Лучший трейд:
2.06 USD
Худший трейд:
-2.02 USD
Общая прибыль:
16.21 USD (8 424 pips)
Общий убыток:
-4.23 USD (3 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (5.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.23 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
3.21
Длинных трейдов:
31 (53.45%)
Коротких трейдов:
27 (46.55%)
Профит фактор:
3.83
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
0.32 USD
Средний убыток:
-0.53 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.73 USD (3)
Прирост в месяц:
12.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.73 USD (3.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.57% (3.73 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 5.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.06 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +5.23 USD
Макс. убыток в серии: -3.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 16:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 16:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
