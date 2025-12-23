- 成長
トレード:
62
利益トレード:
53 (85.48%)
損失トレード:
9 (14.52%)
ベストトレード:
2.06 USD
最悪のトレード:
-2.02 USD
総利益:
17.20 USD (8 918 pips)
総損失:
-4.48 USD (3 240 pips)
最大連続の勝ち:
13 (5.23 USD)
最大連続利益:
5.23 USD (13)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
7.28%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
3.41
長いトレード:
35 (56.45%)
短いトレード:
27 (43.55%)
プロフィットファクター:
3.84
期待されたペイオフ:
0.21 USD
平均利益:
0.32 USD
平均損失:
-0.50 USD
最大連続の負け:
3 (-3.73 USD)
最大連続損失:
-3.73 USD (3)
月間成長:
13.42%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.73 USD (3.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.57% (3.73 USD)
エクイティによる:
1.76% (1.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.06 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +5.23 USD
最大連続損失: -3.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
