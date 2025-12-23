- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
50 (86.20%)
Loss Trade:
8 (13.79%)
Best Trade:
2.06 USD
Worst Trade:
-2.02 USD
Profitto lordo:
16.21 USD (8 424 pips)
Perdita lorda:
-4.23 USD (3 115 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (5.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.23 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
3.21
Long Trade:
31 (53.45%)
Short Trade:
27 (46.55%)
Fattore di profitto:
3.83
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
0.32 USD
Perdita media:
-0.53 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.73 USD (3)
Crescita mensile:
12.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.73 USD (3.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.06 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5.23 USD
Massima perdita consecutiva: -3.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
