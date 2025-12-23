- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
62
Negociações com lucro:
53 (85.48%)
Negociações com perda:
9 (14.52%)
Melhor negociação:
2.06 USD
Pior negociação:
-2.02 USD
Lucro bruto:
17.20 USD (8 918 pips)
Perda bruta:
-4.48 USD (3 240 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (5.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.23 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
7.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
3.41
Negociações longas:
35 (56.45%)
Negociações curtas:
27 (43.55%)
Fator de lucro:
3.84
Valor esperado:
0.21 USD
Lucro médio:
0.32 USD
Perda média:
-0.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-3.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.73 USD (3)
Crescimento mensal:
13.42%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3.73 USD (3.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.57% (3.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.76% (1.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.06 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +5.23 USD
Máxima perda consecutiva: -3.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
