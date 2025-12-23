SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -44%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 120
Kârla kapanan işlemler:
574 (51.25%)
Zararla kapanan işlemler:
546 (48.75%)
En iyi işlem:
824.00 BRL
En kötü işlem:
-549.00 BRL
Brüt kâr:
35 804.42 BRL (42 310 460 pips)
Brüt zarar:
-38 084.64 BRL (1 547 567 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (944.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
1 281.40 BRL (12)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
53.56%
Maks. mevduat yükü:
24.74%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
517 (46.16%)
Satış işlemleri:
603 (53.84%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-2.04 BRL
Ortalama kâr:
62.38 BRL
Ortalama zarar:
-69.75 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-347.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 990.00 BRL (10)
Aylık büyüme:
-33.47%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 298.22 BRL
Maksimum:
3 728.22 BRL (57.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.83% (3 728.22 BRL)
Varlığa göre:
4.65% (142.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINZ25 816
WINV25 119
WING26 41
BITZ25 21
WDOF26 20
GOLD11 11
WDOX25 9
WDOZ25 2
SIMH3 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINZ25 -538
WINV25 -189
WING26 -1.4K
BITZ25 375
WDOF26 -150
GOLD11 7
WDOX25 201
WDOZ25 190
SIMH3 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINZ25 -1.1K
WINV25 -1K
WING26 -10K
BITZ25 3.4M
WDOF26 -19K
GOLD11 18
WDOX25 46K
WDOZ25 43K
SIMH3 10
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +824.00 BRL
En kötü işlem: -549 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +944.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -347.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
4.78 × 9
İnceleme yok
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
A large drawdown may occur on the account again
