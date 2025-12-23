信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0条评论
12
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 -44%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 125
盈利交易:
578 (51.37%)
亏损交易:
547 (48.62%)
最好交易:
824.00 BRL
最差交易:
-549.00 BRL
毛利:
35 858.42 BRL (42 310 595 pips)
毛利亏损:
-38 110.64 BRL (1 547 632 pips)
最大连续赢利:
14 (944.00 BRL)
最大连续盈利:
1 281.40 BRL (12)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
65.63%
最大入金加载:
24.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
46
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.60
长期交易:
520 (46.22%)
短期交易:
605 (53.78%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-2.00 BRL
平均利润:
62.04 BRL
平均损失:
-69.67 BRL
最大连续失误:
17 (-347.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 990.00 BRL (10)
每月增长:
-32.82%
算法交易:
52%
结余跌幅:
绝对:
2 298.22 BRL
最大值:
3 728.22 BRL (57.53%)
相对跌幅:
结余:
56.83% (3 728.22 BRL)
净值:
4.65% (142.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ25 816
WINV25 119
WING26 46
BITZ25 21
WDOF26 20
GOLD11 11
WDOX25 9
WDOZ25 2
SIMH3 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ25 -538
WINV25 -189
WING26 -1.4K
BITZ25 375
WDOF26 -150
GOLD11 7
WDOX25 201
WDOZ25 190
SIMH3 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ25 -1.1K
WINV25 -1K
WING26 -10K
BITZ25 3.4M
WDOF26 -19K
GOLD11 18
WDOX25 46K
WDOZ25 43K
SIMH3 10
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +824.00 BRL
最差交易: -549 BRL
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +944.00 BRL
最大连续亏损: -347.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
4.78 × 9
没有评论
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
A large drawdown may occur on the account again
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载