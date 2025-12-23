- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 125
盈利交易:
578 (51.37%)
亏损交易:
547 (48.62%)
最好交易:
824.00 BRL
最差交易:
-549.00 BRL
毛利:
35 858.42 BRL (42 310 595 pips)
毛利亏损:
-38 110.64 BRL (1 547 632 pips)
最大连续赢利:
14 (944.00 BRL)
最大连续盈利:
1 281.40 BRL (12)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
65.63%
最大入金加载:
24.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
46
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.60
长期交易:
520 (46.22%)
短期交易:
605 (53.78%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-2.00 BRL
平均利润:
62.04 BRL
平均损失:
-69.67 BRL
最大连续失误:
17 (-347.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 990.00 BRL (10)
每月增长:
-32.82%
算法交易:
52%
结余跌幅:
绝对:
2 298.22 BRL
最大值:
3 728.22 BRL (57.53%)
相对跌幅:
结余:
56.83% (3 728.22 BRL)
净值:
4.65% (142.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|816
|WINV25
|119
|WING26
|46
|BITZ25
|21
|WDOF26
|20
|GOLD11
|11
|WDOX25
|9
|WDOZ25
|2
|SIMH3
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|-538
|WINV25
|-189
|WING26
|-1.4K
|BITZ25
|375
|WDOF26
|-150
|GOLD11
|7
|WDOX25
|201
|WDOZ25
|190
|SIMH3
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|-1.1K
|WINV25
|-1K
|WING26
|-10K
|BITZ25
|3.4M
|WDOF26
|-19K
|GOLD11
|18
|WDOX25
|46K
|WDOZ25
|43K
|SIMH3
|10
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +824.00 BRL
最差交易: -549 BRL
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +944.00 BRL
最大连续亏损: -347.00 BRL
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
-44%
0
0
USD
USD
2.9K
BRL
BRL
12
52%
1 125
51%
66%
0.94
-2.00
BRL
BRL
57%
1:1