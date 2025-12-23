СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 -44%
XPMT5-PRD
1:1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 125
Прибыльных трейдов:
578 (51.37%)
Убыточных трейдов:
547 (48.62%)
Лучший трейд:
824.00 BRL
Худший трейд:
-549.00 BRL
Общая прибыль:
35 858.42 BRL (42 310 595 pips)
Общий убыток:
-38 110.64 BRL (1 547 632 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (944.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 281.40 BRL (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
65.63%
Макс. загрузка депозита:
24.74%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.60
Длинных трейдов:
520 (46.22%)
Коротких трейдов:
605 (53.78%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-2.00 BRL
Средняя прибыль:
62.04 BRL
Средний убыток:
-69.67 BRL
Макс. серия проигрышей:
17 (-347.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 990.00 BRL (10)
Прирост в месяц:
-32.82%
Алготрейдинг:
52%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 298.22 BRL
Максимальная:
3 728.22 BRL (57.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.83% (3 728.22 BRL)
По эквити:
4.65% (142.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ25 816
WINV25 119
WING26 46
BITZ25 21
WDOF26 20
GOLD11 11
WDOX25 9
WDOZ25 2
SIMH3 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ25 -538
WINV25 -189
WING26 -1.4K
BITZ25 375
WDOF26 -150
GOLD11 7
WDOX25 201
WDOZ25 190
SIMH3 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ25 -1.1K
WINV25 -1K
WING26 -10K
BITZ25 3.4M
WDOF26 -19K
GOLD11 18
WDOX25 46K
WDOZ25 43K
SIMH3 10
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +824.00 BRL
Худший трейд: -549 BRL
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +944.00 BRL
Макс. убыток в серии: -347.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
4.78 × 9
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM
300 USD в месяц
-44%
0
0
USD
2.9K
BRL
12
52%
1 125
51%
66%
0.94
-2.00
BRL
57%
1:1
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.