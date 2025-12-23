- Прирост
Всего трейдов:
1 125
Прибыльных трейдов:
578 (51.37%)
Убыточных трейдов:
547 (48.62%)
Лучший трейд:
824.00 BRL
Худший трейд:
-549.00 BRL
Общая прибыль:
35 858.42 BRL (42 310 595 pips)
Общий убыток:
-38 110.64 BRL (1 547 632 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (944.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 281.40 BRL (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
65.63%
Макс. загрузка депозита:
24.74%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.60
Длинных трейдов:
520 (46.22%)
Коротких трейдов:
605 (53.78%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-2.00 BRL
Средняя прибыль:
62.04 BRL
Средний убыток:
-69.67 BRL
Макс. серия проигрышей:
17 (-347.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 990.00 BRL (10)
Прирост в месяц:
-32.82%
Алготрейдинг:
52%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 298.22 BRL
Максимальная:
3 728.22 BRL (57.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.83% (3 728.22 BRL)
По эквити:
4.65% (142.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25
|816
|WINV25
|119
|WING26
|46
|BITZ25
|21
|WDOF26
|20
|GOLD11
|11
|WDOX25
|9
|WDOZ25
|2
|SIMH3
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25
|-538
|WINV25
|-189
|WING26
|-1.4K
|BITZ25
|375
|WDOF26
|-150
|GOLD11
|7
|WDOX25
|201
|WDOZ25
|190
|SIMH3
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25
|-1.1K
|WINV25
|-1K
|WING26
|-10K
|BITZ25
|3.4M
|WDOF26
|-19K
|GOLD11
|18
|WDOX25
|46K
|WDOZ25
|43K
|SIMH3
|10
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
Лучший трейд: +824.00 BRL
Худший трейд: -549 BRL
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +944.00 BRL
Макс. убыток в серии: -347.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XPMT5-PRD
|4.78 × 9
Нет отзывов
