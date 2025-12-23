- 成長
トレード:
1 143
利益トレード:
587 (51.35%)
損失トレード:
556 (48.64%)
ベストトレード:
824.00 BRL
最悪のトレード:
-549.00 BRL
総利益:
36 156.42 BRL (42 311 340 pips)
総損失:
-39 022.64 BRL (1 550 032 pips)
最大連続の勝ち:
14 (944.00 BRL)
最大連続利益:
1 281.40 BRL (12)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
12.97%
最大入金額:
24.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.66
長いトレード:
525 (45.93%)
短いトレード:
618 (54.07%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-2.51 BRL
平均利益:
61.60 BRL
平均損失:
-70.18 BRL
最大連続の負け:
17 (-347.00 BRL)
最大連続損失:
-1 990.00 BRL (10)
月間成長:
-48.36%
アルゴリズム取引:
53%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 928.22 BRL
最大の:
4 358.22 BRL (67.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.42% (4 358.22 BRL)
エクイティによる:
12.29% (288.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINZ25
|816
|WINV25
|119
|WING26
|64
|BITZ25
|21
|WDOF26
|20
|GOLD11
|11
|WDOX25
|9
|WDOZ25
|2
|SIMH3
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINZ25
|-538
|WINV25
|-189
|WING26
|-1.6K
|BITZ25
|375
|WDOF26
|-150
|GOLD11
|7
|WDOX25
|201
|WDOZ25
|190
|SIMH3
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINZ25
|-1.1K
|WINV25
|-1K
|WING26
|-12K
|BITZ25
|3.4M
|WDOF26
|-19K
|GOLD11
|18
|WDOX25
|46K
|WDOZ25
|43K
|SIMH3
|10
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XPMT5-PRD
|4.78 × 9
