シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
レビュー0件
13週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -56%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 143
利益トレード:
587 (51.35%)
損失トレード:
556 (48.64%)
ベストトレード:
824.00 BRL
最悪のトレード:
-549.00 BRL
総利益:
36 156.42 BRL (42 311 340 pips)
総損失:
-39 022.64 BRL (1 550 032 pips)
最大連続の勝ち:
14 (944.00 BRL)
最大連続利益:
1 281.40 BRL (12)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
12.97%
最大入金額:
24.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.66
長いトレード:
525 (45.93%)
短いトレード:
618 (54.07%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-2.51 BRL
平均利益:
61.60 BRL
平均損失:
-70.18 BRL
最大連続の負け:
17 (-347.00 BRL)
最大連続損失:
-1 990.00 BRL (10)
月間成長:
-48.36%
アルゴリズム取引:
53%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 928.22 BRL
最大の:
4 358.22 BRL (67.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.42% (4 358.22 BRL)
エクイティによる:
12.29% (288.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25 816
WINV25 119
WING26 64
BITZ25 21
WDOF26 20
GOLD11 11
WDOX25 9
WDOZ25 2
SIMH3 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25 -538
WINV25 -189
WING26 -1.6K
BITZ25 375
WDOF26 -150
GOLD11 7
WDOX25 201
WDOZ25 190
SIMH3 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25 -1.1K
WINV25 -1K
WING26 -12K
BITZ25 3.4M
WDOF26 -19K
GOLD11 18
WDOX25 46K
WDOZ25 43K
SIMH3 10
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +824.00 BRL
最悪のトレード: -549 BRL
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +944.00 BRL
最大連続損失: -347.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XPMT5-PRD
4.78 × 9
レビューなし
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
A large drawdown may occur on the account again
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください