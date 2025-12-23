SegnaliSezioni
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM

0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -41%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 116
Profit Trade:
572 (51.25%)
Loss Trade:
544 (48.75%)
Best Trade:
824.00 BRL
Worst Trade:
-549.00 BRL
Profitto lordo:
35 774.42 BRL (42 310 385 pips)
Perdita lorda:
-37 870.64 BRL (1 547 032 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (944.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 281.40 BRL (12)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
64.67%
Massimo carico di deposito:
24.74%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
515 (46.15%)
Short Trade:
601 (53.85%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-1.88 BRL
Profitto medio:
62.54 BRL
Perdita media:
-69.62 BRL
Massime perdite consecutive:
17 (-347.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 990.00 BRL (10)
Crescita mensile:
-29.18%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 096.22 BRL
Massimale:
3 526.22 BRL (54.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.76% (3 526.22 BRL)
Per equità:
4.65% (142.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINZ25 816
WINV25 119
WING26 37
BITZ25 21
WDOF26 20
GOLD11 11
WDOX25 9
WDOZ25 2
SIMH3 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINZ25 -538
WINV25 -189
WING26 -1.3K
BITZ25 375
WDOF26 -150
GOLD11 7
WDOX25 201
WDOZ25 190
SIMH3 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINZ25 -1.1K
WINV25 -1K
WING26 -9.8K
BITZ25 3.4M
WDOF26 -19K
GOLD11 18
WDOX25 46K
WDOZ25 43K
SIMH3 10
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +824.00 BRL
Worst Trade: -549 BRL
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +944.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -347.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
4.78 × 9
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
A large drawdown may occur on the account again
