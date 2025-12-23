- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 116
Profit Trade:
572 (51.25%)
Loss Trade:
544 (48.75%)
Best Trade:
824.00 BRL
Worst Trade:
-549.00 BRL
Profitto lordo:
35 774.42 BRL (42 310 385 pips)
Perdita lorda:
-37 870.64 BRL (1 547 032 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (944.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 281.40 BRL (12)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
64.67%
Massimo carico di deposito:
24.74%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
515 (46.15%)
Short Trade:
601 (53.85%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-1.88 BRL
Profitto medio:
62.54 BRL
Perdita media:
-69.62 BRL
Massime perdite consecutive:
17 (-347.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 990.00 BRL (10)
Crescita mensile:
-29.18%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 096.22 BRL
Massimale:
3 526.22 BRL (54.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.76% (3 526.22 BRL)
Per equità:
4.65% (142.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINZ25
|816
|WINV25
|119
|WING26
|37
|BITZ25
|21
|WDOF26
|20
|GOLD11
|11
|WDOX25
|9
|WDOZ25
|2
|SIMH3
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINZ25
|-538
|WINV25
|-189
|WING26
|-1.3K
|BITZ25
|375
|WDOF26
|-150
|GOLD11
|7
|WDOX25
|201
|WDOZ25
|190
|SIMH3
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINZ25
|-1.1K
|WINV25
|-1K
|WING26
|-9.8K
|BITZ25
|3.4M
|WDOF26
|-19K
|GOLD11
|18
|WDOX25
|46K
|WDOZ25
|43K
|SIMH3
|10
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +824.00 BRL
Worst Trade: -549 BRL
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +944.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -347.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XPMT5-PRD
|4.78 × 9
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
-41%
0
0
USD
USD
2.8K
BRL
BRL
12
52%
1 116
51%
65%
0.94
-1.88
BRL
BRL
54%
1:1