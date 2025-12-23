SeñalesSecciones
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 comentarios
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 -56%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 143
Transacciones Rentables:
587 (51.35%)
Transacciones Irrentables:
556 (48.64%)
Mejor transacción:
824.00 BRL
Peor transacción:
-549.00 BRL
Beneficio Bruto:
36 156.42 BRL (42 311 340 pips)
Pérdidas Brutas:
-39 022.64 BRL (1 550 032 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (944.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
1 281.40 BRL (12)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
12.97%
Carga máxima del depósito:
24.74%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.66
Transacciones Largas:
525 (45.93%)
Transacciones Cortas:
618 (54.07%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-2.51 BRL
Beneficio medio:
61.60 BRL
Pérdidas medias:
-70.18 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-347.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 990.00 BRL (10)
Crecimiento al mes:
-48.36%
Trading algorítmico:
53%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 928.22 BRL
Máxima:
4 358.22 BRL (67.26%)
Reducción relativa:
De balance:
66.42% (4 358.22 BRL)
De fondos:
12.29% (288.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINZ25 816
WINV25 119
WING26 64
BITZ25 21
WDOF26 20
GOLD11 11
WDOX25 9
WDOZ25 2
SIMH3 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINZ25 -538
WINV25 -189
WING26 -1.6K
BITZ25 375
WDOF26 -150
GOLD11 7
WDOX25 201
WDOZ25 190
SIMH3 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINZ25 -1.1K
WINV25 -1K
WING26 -12K
BITZ25 3.4M
WDOF26 -19K
GOLD11 18
WDOX25 46K
WDOZ25 43K
SIMH3 10
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +824.00 BRL
Peor transacción: -549 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +944.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -347.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
4.78 × 9
No hay comentarios
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
A large drawdown may occur on the account again
