Total de Trades:
1 143
Transacciones Rentables:
587 (51.35%)
Transacciones Irrentables:
556 (48.64%)
Mejor transacción:
824.00 BRL
Peor transacción:
-549.00 BRL
Beneficio Bruto:
36 156.42 BRL (42 311 340 pips)
Pérdidas Brutas:
-39 022.64 BRL (1 550 032 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (944.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
1 281.40 BRL (12)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
12.97%
Carga máxima del depósito:
24.74%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.66
Transacciones Largas:
525 (45.93%)
Transacciones Cortas:
618 (54.07%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-2.51 BRL
Beneficio medio:
61.60 BRL
Pérdidas medias:
-70.18 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-347.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 990.00 BRL (10)
Crecimiento al mes:
-48.36%
Trading algorítmico:
53%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 928.22 BRL
Máxima:
4 358.22 BRL (67.26%)
Reducción relativa:
De balance:
66.42% (4 358.22 BRL)
De fondos:
12.29% (288.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINZ25
|816
|WINV25
|119
|WING26
|64
|BITZ25
|21
|WDOF26
|20
|GOLD11
|11
|WDOX25
|9
|WDOZ25
|2
|SIMH3
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINZ25
|-538
|WINV25
|-189
|WING26
|-1.6K
|BITZ25
|375
|WDOF26
|-150
|GOLD11
|7
|WDOX25
|201
|WDOZ25
|190
|SIMH3
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINZ25
|-1.1K
|WINV25
|-1K
|WING26
|-12K
|BITZ25
|3.4M
|WDOF26
|-19K
|GOLD11
|18
|WDOX25
|46K
|WDOZ25
|43K
|SIMH3
|10
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
Mejor transacción: +824.00 BRL
Peor transacción: -549 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +944.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -347.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XPMT5-PRD
|4.78 × 9
No hay comentarios
