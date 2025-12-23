SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 Bewertungen
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -57%
XPMT5-PRD
1:1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 144
Gewinntrades:
587 (51.31%)
Verlusttrades:
557 (48.69%)
Bester Trade:
824.00 BRL
Schlechtester Trade:
-549.00 BRL
Bruttoprofit:
36 156.42 BRL (42 311 340 pips)
Bruttoverlust:
-39 110.64 BRL (1 550 252 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (944.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 281.40 BRL (12)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
11.46%
Max deposit load:
24.74%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
66
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.67
Long-Positionen:
525 (45.89%)
Short-Positionen:
619 (54.11%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.58 BRL
Durchschnittlicher Profit:
61.60 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-70.22 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-347.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 990.00 BRL (10)
Wachstum pro Monat :
-50.37%
Algo-Trading:
53%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 954.22 BRL
Maximaler:
4 384.22 BRL (67.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.81% (4 384.22 BRL)
Kapital:
12.29% (288.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ25 816
WINV25 119
WING26 65
BITZ25 21
WDOF26 20
GOLD11 11
WDOX25 9
WDOZ25 2
SIMH3 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ25 -538
WINV25 -189
WING26 -1.7K
BITZ25 375
WDOF26 -150
GOLD11 7
WDOX25 201
WDOZ25 190
SIMH3 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ25 -1.1K
WINV25 -1K
WING26 -12K
BITZ25 3.4M
WDOF26 -19K
GOLD11 18
WDOX25 46K
WDOZ25 43K
SIMH3 10
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +824.00 BRL
Schlechtester Trade: -549 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +944.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -347.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
4.78 × 9
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM
300 USD pro Monat
-57%
0
0
USD
2.2K
BRL
13
53%
1 144
51%
11%
0.92
-2.58
BRL
67%
1:1
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.