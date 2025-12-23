- Wachstum
Trades insgesamt:
1 144
Gewinntrades:
587 (51.31%)
Verlusttrades:
557 (48.69%)
Bester Trade:
824.00 BRL
Schlechtester Trade:
-549.00 BRL
Bruttoprofit:
36 156.42 BRL (42 311 340 pips)
Bruttoverlust:
-39 110.64 BRL (1 550 252 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (944.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 281.40 BRL (12)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
11.46%
Max deposit load:
24.74%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
66
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.67
Long-Positionen:
525 (45.89%)
Short-Positionen:
619 (54.11%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.58 BRL
Durchschnittlicher Profit:
61.60 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-70.22 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-347.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 990.00 BRL (10)
Wachstum pro Monat :
-50.37%
Algo-Trading:
53%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 954.22 BRL
Maximaler:
4 384.22 BRL (67.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.81% (4 384.22 BRL)
Kapital:
12.29% (288.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINZ25
|816
|WINV25
|119
|WING26
|65
|BITZ25
|21
|WDOF26
|20
|GOLD11
|11
|WDOX25
|9
|WDOZ25
|2
|SIMH3
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINZ25
|-538
|WINV25
|-189
|WING26
|-1.7K
|BITZ25
|375
|WDOF26
|-150
|GOLD11
|7
|WDOX25
|201
|WDOZ25
|190
|SIMH3
|5
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINZ25
|-1.1K
|WINV25
|-1K
|WING26
|-12K
|BITZ25
|3.4M
|WDOF26
|-19K
|GOLD11
|18
|WDOX25
|46K
|WDOZ25
|43K
|SIMH3
|10
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +824.00 BRL
Schlechtester Trade: -549 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +944.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -347.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
XPMT5-PRD
|4.78 × 9
