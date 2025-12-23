- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 143
Negociações com lucro:
587 (51.35%)
Negociações com perda:
556 (48.64%)
Melhor negociação:
824.00 BRL
Pior negociação:
-549.00 BRL
Lucro bruto:
36 156.42 BRL (42 311 340 pips)
Perda bruta:
-39 022.64 BRL (1 550 032 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (944.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 281.40 BRL (12)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
12.97%
Depósito máximo carregado:
24.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.66
Negociações longas:
525 (45.93%)
Negociações curtas:
618 (54.07%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-2.51 BRL
Lucro médio:
61.60 BRL
Perda média:
-70.18 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-347.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 990.00 BRL (10)
Crescimento mensal:
-48.36%
Algotrading:
53%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 928.22 BRL
Máximo:
4 358.22 BRL (67.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.42% (4 358.22 BRL)
Pelo Capital Líquido:
12.29% (288.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINZ25
|816
|WINV25
|119
|WING26
|64
|BITZ25
|21
|WDOF26
|20
|GOLD11
|11
|WDOX25
|9
|WDOZ25
|2
|SIMH3
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINZ25
|-538
|WINV25
|-189
|WING26
|-1.6K
|BITZ25
|375
|WDOF26
|-150
|GOLD11
|7
|WDOX25
|201
|WDOZ25
|190
|SIMH3
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINZ25
|-1.1K
|WINV25
|-1K
|WING26
|-12K
|BITZ25
|3.4M
|WDOF26
|-19K
|GOLD11
|18
|WDOX25
|46K
|WDOZ25
|43K
|SIMH3
|10
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XPMT5-PRD
|4.78 × 9
