Sinais / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO MM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
13 semanas
crescimento desde 2025 -56%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 143
Negociações com lucro:
587 (51.35%)
Negociações com perda:
556 (48.64%)
Melhor negociação:
824.00 BRL
Pior negociação:
-549.00 BRL
Lucro bruto:
36 156.42 BRL (42 311 340 pips)
Perda bruta:
-39 022.64 BRL (1 550 032 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (944.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 281.40 BRL (12)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
12.97%
Depósito máximo carregado:
24.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.66
Negociações longas:
525 (45.93%)
Negociações curtas:
618 (54.07%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-2.51 BRL
Lucro médio:
61.60 BRL
Perda média:
-70.18 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-347.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 990.00 BRL (10)
Crescimento mensal:
-48.36%
Algotrading:
53%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 928.22 BRL
Máximo:
4 358.22 BRL (67.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.42% (4 358.22 BRL)
Pelo Capital Líquido:
12.29% (288.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ25 816
WINV25 119
WING26 64
BITZ25 21
WDOF26 20
GOLD11 11
WDOX25 9
WDOZ25 2
SIMH3 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ25 -538
WINV25 -189
WING26 -1.6K
BITZ25 375
WDOF26 -150
GOLD11 7
WDOX25 201
WDOZ25 190
SIMH3 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ25 -1.1K
WINV25 -1K
WING26 -12K
BITZ25 3.4M
WDOF26 -19K
GOLD11 18
WDOX25 46K
WDOZ25 43K
SIMH3 10
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XPMT5-PRD
4.78 × 9
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
A large drawdown may occur on the account again
