Sinyaller / MetaTrader 5 / FT2 MANUAL
Antoine Melhem

FT2 MANUAL

Antoine Melhem
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
FTMO-Server3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 328
Kârla kapanan işlemler:
2 291 (68.84%)
Zararla kapanan işlemler:
1 037 (31.16%)
En iyi işlem:
855.60 USD
En kötü işlem:
-965.40 USD
Brüt kâr:
36 400.04 USD (621 773 252 pips)
Brüt zarar:
-31 384.29 USD (1 837 384 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (273.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 923.56 USD (20)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
1.46%
Maks. mevduat yükü:
100.68%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
469
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
2 155 (64.75%)
Satış işlemleri:
1 173 (35.25%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
1.51 USD
Ortalama kâr:
15.89 USD
Ortalama zarar:
-30.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-91.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 956.78 USD (29)
Aylık büyüme:
4.43%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 351.25 USD
Maksimum:
9 985.66 USD (9.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.19% (9 979.50 USD)
Varlığa göre:
3.79% (3 831.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1712
US30.cash 815
US100.cash 312
USDJPY 106
BTCUSD 9
GBPUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8.3K
US30.cash 9.2K
US100.cash -2.7K
USDJPY 31
BTCUSD -69
GBPUSD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.8K
US30.cash 696K
US100.cash -37K
USDJPY 1.1K
BTCUSD -10K
GBPUSD 309
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +855.60 USD
En kötü işlem: -965 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +273.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
FT2
İnceleme yok
2025.12.26 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 10:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.