Antoine Melhem

FT2 MANUAL

Antoine Melhem
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
FTMO-Server3
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 335
Прибыльных трейдов:
2 298 (68.90%)
Убыточных трейдов:
1 037 (31.09%)
Лучший трейд:
855.60 USD
Худший трейд:
-965.40 USD
Общая прибыль:
36 721.76 USD (621 773 594 pips)
Общий убыток:
-31 405.57 USD (1 837 384 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (273.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 923.56 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
1.46%
Макс. загрузка депозита:
100.68%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
476
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
2 162 (64.83%)
Коротких трейдов:
1 173 (35.17%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.59 USD
Средняя прибыль:
15.98 USD
Средний убыток:
-30.29 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-91.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 956.78 USD (29)
Прирост в месяц:
4.73%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 351.25 USD
Максимальная:
9 985.66 USD (9.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.19% (9 979.50 USD)
По эквити:
3.79% (3 831.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1719
US30.cash 815
US100.cash 312
USDJPY 106
BTCUSD 9
GBPUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 8.6K
US30.cash 9.2K
US100.cash -2.7K
USDJPY 31
BTCUSD -69
GBPUSD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.2K
US30.cash 696K
US100.cash -37K
USDJPY 1.1K
BTCUSD -10K
GBPUSD 309
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +855.60 USD
Худший трейд: -965 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 29
Макс. прибыль в серии: +273.09 USD
Макс. убыток в серии: -91.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
FT2
Нет отзывов
2025.12.26 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 10:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FT2 MANUAL
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
105K
USD
6
5%
3 335
68%
1%
1.16
1.59
USD
9%
1:100
Копировать

