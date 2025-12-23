- Прирост
Всего трейдов:
3 335
Прибыльных трейдов:
2 298 (68.90%)
Убыточных трейдов:
1 037 (31.09%)
Лучший трейд:
855.60 USD
Худший трейд:
-965.40 USD
Общая прибыль:
36 721.76 USD (621 773 594 pips)
Общий убыток:
-31 405.57 USD (1 837 384 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (273.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 923.56 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
1.46%
Макс. загрузка депозита:
100.68%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
476
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
2 162 (64.83%)
Коротких трейдов:
1 173 (35.17%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.59 USD
Средняя прибыль:
15.98 USD
Средний убыток:
-30.29 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-91.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 956.78 USD (29)
Прирост в месяц:
4.73%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 351.25 USD
Максимальная:
9 985.66 USD (9.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.19% (9 979.50 USD)
По эквити:
3.79% (3 831.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1719
|US30.cash
|815
|US100.cash
|312
|USDJPY
|106
|BTCUSD
|9
|GBPUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|8.6K
|US30.cash
|9.2K
|US100.cash
|-2.7K
|USDJPY
|31
|BTCUSD
|-69
|GBPUSD
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.2K
|US30.cash
|696K
|US100.cash
|-37K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|-10K
|GBPUSD
|309
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +855.60 USD
Худший трейд: -965 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 29
Макс. прибыль в серии: +273.09 USD
Макс. убыток в серии: -91.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
