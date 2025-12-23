- Wachstum
Trades insgesamt:
3 335
Gewinntrades:
2 298 (68.90%)
Verlusttrades:
1 037 (31.09%)
Bester Trade:
855.60 USD
Schlechtester Trade:
-965.40 USD
Bruttoprofit:
36 721.76 USD (621 773 594 pips)
Bruttoverlust:
-31 405.57 USD (1 837 384 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (273.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 923.56 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
1.46%
Max deposit load:
100.68%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
476
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
0.53
Long-Positionen:
2 162 (64.83%)
Short-Positionen:
1 173 (35.17%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
1.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
33 (-91.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 956.78 USD (29)
Wachstum pro Monat :
4.73%
Algo-Trading:
5%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 351.25 USD
Maximaler:
9 985.66 USD (9.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.19% (9 979.50 USD)
Kapital:
3.79% (3 831.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1719
|US30.cash
|815
|US100.cash
|312
|USDJPY
|106
|BTCUSD
|9
|GBPUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|8.6K
|US30.cash
|9.2K
|US100.cash
|-2.7K
|USDJPY
|31
|BTCUSD
|-69
|GBPUSD
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8.2K
|US30.cash
|696K
|US100.cash
|-37K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|-10K
|GBPUSD
|309
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +855.60 USD
Schlechtester Trade: -965 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 29
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +273.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -91.80 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
