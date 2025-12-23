- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 335
利益トレード:
2 298 (68.90%)
損失トレード:
1 037 (31.09%)
ベストトレード:
855.60 USD
最悪のトレード:
-965.40 USD
総利益:
36 721.76 USD (621 773 594 pips)
総損失:
-31 405.57 USD (1 837 384 pips)
最大連続の勝ち:
41 (273.09 USD)
最大連続利益:
2 923.56 USD (20)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
1.46%
最大入金額:
100.68%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
476
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
0.53
長いトレード:
2 162 (64.83%)
短いトレード:
1 173 (35.17%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
1.59 USD
平均利益:
15.98 USD
平均損失:
-30.29 USD
最大連続の負け:
33 (-91.80 USD)
最大連続損失:
-3 956.78 USD (29)
月間成長:
4.73%
アルゴリズム取引:
5%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 351.25 USD
最大の:
9 985.66 USD (9.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.19% (9 979.50 USD)
エクイティによる:
3.79% (3 831.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1719
|US30.cash
|815
|US100.cash
|312
|USDJPY
|106
|BTCUSD
|9
|GBPUSD
|8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|8.6K
|US30.cash
|9.2K
|US100.cash
|-2.7K
|USDJPY
|31
|BTCUSD
|-69
|GBPUSD
|26
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8.2K
|US30.cash
|696K
|US100.cash
|-37K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|-10K
|GBPUSD
|309
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +855.60 USD
最悪のトレード: -965 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 29
最大連続利益: +273.09 USD
最大連続損失: -91.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
FT2
