Negociações:
3 335
Negociações com lucro:
2 298 (68.90%)
Negociações com perda:
1 037 (31.09%)
Melhor negociação:
855.60 USD
Pior negociação:
-965.40 USD
Lucro bruto:
36 721.76 USD (621 773 594 pips)
Perda bruta:
-31 405.57 USD (1 837 384 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (273.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 923.56 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
1.46%
Depósito máximo carregado:
100.68%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
476
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
0.53
Negociações longas:
2 162 (64.83%)
Negociações curtas:
1 173 (35.17%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
1.59 USD
Lucro médio:
15.98 USD
Perda média:
-30.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
33 (-91.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 956.78 USD (29)
Crescimento mensal:
4.73%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 351.25 USD
Máximo:
9 985.66 USD (9.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.19% (9 979.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.79% (3 831.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1719
|US30.cash
|815
|US100.cash
|312
|USDJPY
|106
|BTCUSD
|9
|GBPUSD
|8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|8.6K
|US30.cash
|9.2K
|US100.cash
|-2.7K
|USDJPY
|31
|BTCUSD
|-69
|GBPUSD
|26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|8.2K
|US30.cash
|696K
|US100.cash
|-37K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|-10K
|GBPUSD
|309
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Melhor negociação: +855.60 USD
Pior negociação: -965 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 29
Máximo lucro consecutivo: +273.09 USD
Máxima perda consecutiva: -91.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
FT2
Sem comentários
