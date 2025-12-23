SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / FT2 MANUAL
Antoine Melhem

FT2 MANUAL

Antoine Melhem
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 5%
FTMO-Server3
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 335
Negociações com lucro:
2 298 (68.90%)
Negociações com perda:
1 037 (31.09%)
Melhor negociação:
855.60 USD
Pior negociação:
-965.40 USD
Lucro bruto:
36 721.76 USD (621 773 594 pips)
Perda bruta:
-31 405.57 USD (1 837 384 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (273.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 923.56 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
1.46%
Depósito máximo carregado:
100.68%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
476
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
0.53
Negociações longas:
2 162 (64.83%)
Negociações curtas:
1 173 (35.17%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
1.59 USD
Lucro médio:
15.98 USD
Perda média:
-30.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
33 (-91.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 956.78 USD (29)
Crescimento mensal:
4.73%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 351.25 USD
Máximo:
9 985.66 USD (9.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.19% (9 979.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.79% (3 831.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1719
US30.cash 815
US100.cash 312
USDJPY 106
BTCUSD 9
GBPUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 8.6K
US30.cash 9.2K
US100.cash -2.7K
USDJPY 31
BTCUSD -69
GBPUSD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 8.2K
US30.cash 696K
US100.cash -37K
USDJPY 1.1K
BTCUSD -10K
GBPUSD 309
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +855.60 USD
Pior negociação: -965 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 29
Máximo lucro consecutivo: +273.09 USD
Máxima perda consecutiva: -91.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
FT2
Sem comentários
2025.12.26 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 10:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
