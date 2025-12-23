SeñalesSecciones
Antoine Melhem

FT2 MANUAL

Antoine Melhem
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 5%
FTMO-Server3
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 328
Transacciones Rentables:
2 291 (68.84%)
Transacciones Irrentables:
1 037 (31.16%)
Mejor transacción:
855.60 USD
Peor transacción:
-965.40 USD
Beneficio Bruto:
36 400.04 USD (621 773 252 pips)
Pérdidas Brutas:
-31 384.29 USD (1 837 384 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (273.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 923.56 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
1.46%
Carga máxima del depósito:
100.68%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
469
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
0.50
Transacciones Largas:
2 155 (64.75%)
Transacciones Cortas:
1 173 (35.25%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
1.51 USD
Beneficio medio:
15.89 USD
Pérdidas medias:
-30.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
33 (-91.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 956.78 USD (29)
Crecimiento al mes:
4.43%
Trading algorítmico:
5%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 351.25 USD
Máxima:
9 985.66 USD (9.19%)
Reducción relativa:
De balance:
9.19% (9 979.50 USD)
De fondos:
3.79% (3 831.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1712
US30.cash 815
US100.cash 312
USDJPY 106
BTCUSD 9
GBPUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 8.3K
US30.cash 9.2K
US100.cash -2.7K
USDJPY 31
BTCUSD -69
GBPUSD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 7.8K
US30.cash 696K
US100.cash -37K
USDJPY 1.1K
BTCUSD -10K
GBPUSD 309
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +855.60 USD
Peor transacción: -965 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 29
Beneficio máximo consecutivo: +273.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -91.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
FT2
No hay comentarios
2025.12.26 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 10:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
