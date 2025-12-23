- Incremento
Total de Trades:
3 328
Transacciones Rentables:
2 291 (68.84%)
Transacciones Irrentables:
1 037 (31.16%)
Mejor transacción:
855.60 USD
Peor transacción:
-965.40 USD
Beneficio Bruto:
36 400.04 USD (621 773 252 pips)
Pérdidas Brutas:
-31 384.29 USD (1 837 384 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (273.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 923.56 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
1.46%
Carga máxima del depósito:
100.68%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
469
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
0.50
Transacciones Largas:
2 155 (64.75%)
Transacciones Cortas:
1 173 (35.25%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
1.51 USD
Beneficio medio:
15.89 USD
Pérdidas medias:
-30.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
33 (-91.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 956.78 USD (29)
Crecimiento al mes:
4.43%
Trading algorítmico:
5%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 351.25 USD
Máxima:
9 985.66 USD (9.19%)
Reducción relativa:
De balance:
9.19% (9 979.50 USD)
De fondos:
3.79% (3 831.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1712
|US30.cash
|815
|US100.cash
|312
|USDJPY
|106
|BTCUSD
|9
|GBPUSD
|8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|8.3K
|US30.cash
|9.2K
|US100.cash
|-2.7K
|USDJPY
|31
|BTCUSD
|-69
|GBPUSD
|26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|7.8K
|US30.cash
|696K
|US100.cash
|-37K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|-10K
|GBPUSD
|309
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +855.60 USD
Peor transacción: -965 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 29
Beneficio máximo consecutivo: +273.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -91.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
FT2
