Antoine Melhem

FT2 MANUAL

Antoine Melhem
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 5%
FTMO-Server3
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 328
盈利交易:
2 291 (68.84%)
亏损交易:
1 037 (31.16%)
最好交易:
855.60 USD
最差交易:
-965.40 USD
毛利:
36 400.04 USD (621 773 252 pips)
毛利亏损:
-31 384.29 USD (1 837 384 pips)
最大连续赢利:
41 (273.09 USD)
最大连续盈利:
2 923.56 USD (20)
夏普比率:
0.03
交易活动:
1.46%
最大入金加载:
100.68%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
469
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
0.50
长期交易:
2 155 (64.75%)
短期交易:
1 173 (35.25%)
利润因子:
1.16
预期回报:
1.51 USD
平均利润:
15.89 USD
平均损失:
-30.26 USD
最大连续失误:
33 (-91.80 USD)
最大连续亏损:
-3 956.78 USD (29)
每月增长:
4.43%
算法交易:
5%
结余跌幅:
绝对:
1 351.25 USD
最大值:
9 985.66 USD (9.19%)
相对跌幅:
结余:
9.19% (9 979.50 USD)
净值:
3.79% (3 831.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1712
US30.cash 815
US100.cash 312
USDJPY 106
BTCUSD 9
GBPUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 8.3K
US30.cash 9.2K
US100.cash -2.7K
USDJPY 31
BTCUSD -69
GBPUSD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 7.8K
US30.cash 696K
US100.cash -37K
USDJPY 1.1K
BTCUSD -10K
GBPUSD 309
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +855.60 USD
最差交易: -965 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 29
最大连续盈利: +273.09 USD
最大连续亏损: -91.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
FT2
没有评论
2025.12.26 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 10:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
