交易:
3 328
盈利交易:
2 291 (68.84%)
亏损交易:
1 037 (31.16%)
最好交易:
855.60 USD
最差交易:
-965.40 USD
毛利:
36 400.04 USD (621 773 252 pips)
毛利亏损:
-31 384.29 USD (1 837 384 pips)
最大连续赢利:
41 (273.09 USD)
最大连续盈利:
2 923.56 USD (20)
夏普比率:
0.03
交易活动:
1.46%
最大入金加载:
100.68%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
469
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
0.50
长期交易:
2 155 (64.75%)
短期交易:
1 173 (35.25%)
利润因子:
1.16
预期回报:
1.51 USD
平均利润:
15.89 USD
平均损失:
-30.26 USD
最大连续失误:
33 (-91.80 USD)
最大连续亏损:
-3 956.78 USD (29)
每月增长:
4.43%
算法交易:
5%
结余跌幅:
绝对:
1 351.25 USD
最大值:
9 985.66 USD (9.19%)
相对跌幅:
结余:
9.19% (9 979.50 USD)
净值:
3.79% (3 831.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1712
|US30.cash
|815
|US100.cash
|312
|USDJPY
|106
|BTCUSD
|9
|GBPUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|8.3K
|US30.cash
|9.2K
|US100.cash
|-2.7K
|USDJPY
|31
|BTCUSD
|-69
|GBPUSD
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.8K
|US30.cash
|696K
|US100.cash
|-37K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|-10K
|GBPUSD
|309
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
最好交易: +855.60 USD
最差交易: -965 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 29
最大连续盈利: +273.09 USD
最大连续亏损: -91.80 USD
