- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 328
Profit Trade:
2 291 (68.84%)
Loss Trade:
1 037 (31.16%)
Best Trade:
855.60 USD
Worst Trade:
-965.40 USD
Profitto lordo:
36 400.04 USD (621 773 252 pips)
Perdita lorda:
-31 384.29 USD (1 837 384 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (273.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 923.56 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
1.46%
Massimo carico di deposito:
100.68%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
469
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
2 155 (64.75%)
Short Trade:
1 173 (35.25%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.51 USD
Profitto medio:
15.89 USD
Perdita media:
-30.26 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-91.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 956.78 USD (29)
Crescita mensile:
4.43%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 351.25 USD
Massimale:
9 985.66 USD (9.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.19% (9 979.50 USD)
Per equità:
3.79% (3 831.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1712
|US30.cash
|815
|US100.cash
|312
|USDJPY
|106
|BTCUSD
|9
|GBPUSD
|8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8.3K
|US30.cash
|9.2K
|US100.cash
|-2.7K
|USDJPY
|31
|BTCUSD
|-69
|GBPUSD
|26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.8K
|US30.cash
|696K
|US100.cash
|-37K
|USDJPY
|1.1K
|BTCUSD
|-10K
|GBPUSD
|309
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +855.60 USD
Worst Trade: -965 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 29
Massimo profitto consecutivo: +273.09 USD
Massima perdita consecutiva: -91.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
FT2
Non ci sono recensioni
