FT2 MANUAL
Antoine Melhem

FT2 MANUAL

Antoine Melhem
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 5%
FTMO-Server3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 328
Profit Trade:
2 291 (68.84%)
Loss Trade:
1 037 (31.16%)
Best Trade:
855.60 USD
Worst Trade:
-965.40 USD
Profitto lordo:
36 400.04 USD (621 773 252 pips)
Perdita lorda:
-31 384.29 USD (1 837 384 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (273.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 923.56 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
1.46%
Massimo carico di deposito:
100.68%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
469
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
2 155 (64.75%)
Short Trade:
1 173 (35.25%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.51 USD
Profitto medio:
15.89 USD
Perdita media:
-30.26 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-91.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 956.78 USD (29)
Crescita mensile:
4.43%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 351.25 USD
Massimale:
9 985.66 USD (9.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.19% (9 979.50 USD)
Per equità:
3.79% (3 831.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1712
US30.cash 815
US100.cash 312
USDJPY 106
BTCUSD 9
GBPUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8.3K
US30.cash 9.2K
US100.cash -2.7K
USDJPY 31
BTCUSD -69
GBPUSD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.8K
US30.cash 696K
US100.cash -37K
USDJPY 1.1K
BTCUSD -10K
GBPUSD 309
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +855.60 USD
Worst Trade: -965 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 29
Massimo profitto consecutivo: +273.09 USD
Massima perdita consecutiva: -91.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
FT2
Non ci sono recensioni
2025.12.26 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 10:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FT2 MANUAL
30USD al mese
5%
0
0
USD
105K
USD
6
5%
3 328
68%
1%
1.15
1.51
USD
9%
1:100
Copia

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

