SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FT2 MANUAL
Antoine Melhem

FT2 MANUAL

Antoine Melhem
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
FTMO-Server3
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 328
Bénéfice trades:
2 291 (68.84%)
Perte trades:
1 037 (31.16%)
Meilleure transaction:
855.60 USD
Pire transaction:
-965.40 USD
Bénéfice brut:
36 400.04 USD (621 773 252 pips)
Perte brute:
-31 384.29 USD (1 837 384 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (273.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 923.56 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
1.46%
Charge de dépôt maximale:
100.68%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
469
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
0.50
Longs trades:
2 155 (64.75%)
Courts trades:
1 173 (35.25%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
1.51 USD
Bénéfice moyen:
15.89 USD
Perte moyenne:
-30.26 USD
Pertes consécutives maximales:
33 (-91.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 956.78 USD (29)
Croissance mensuelle:
4.43%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 351.25 USD
Maximal:
9 985.66 USD (9.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.19% (9 979.50 USD)
Par fonds propres:
3.79% (3 831.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1712
US30.cash 815
US100.cash 312
USDJPY 106
BTCUSD 9
GBPUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 8.3K
US30.cash 9.2K
US100.cash -2.7K
USDJPY 31
BTCUSD -69
GBPUSD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.8K
US30.cash 696K
US100.cash -37K
USDJPY 1.1K
BTCUSD -10K
GBPUSD 309
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +855.60 USD
Pire transaction: -965 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 29
Bénéfice consécutif maximal: +273.09 USD
Perte consécutive maximale: -91.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
FT2
Aucun avis
2025.12.26 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 10:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FT2 MANUAL
30 USD par mois
5%
0
0
USD
105K
USD
6
5%
3 328
68%
1%
1.15
1.51
USD
9%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.