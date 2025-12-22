SinyallerBölümler
Guan Xi Liang

A171 Soar to great heights

Guan Xi Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 35%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
13 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (13.33%)
En iyi işlem:
40.09 CHF
En kötü işlem:
-23.62 CHF
Brüt kâr:
226.73 CHF (28 543 pips)
Brüt zarar:
-27.56 CHF (3 153 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (34.20 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
192.53 CHF (6)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.28%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
8.43
Alış işlemleri:
15 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
8.23
Beklenen getiri:
13.28 CHF
Ortalama kâr:
17.44 CHF
Ortalama zarar:
-13.78 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-23.62 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-23.62 CHF (1)
Aylık büyüme:
35.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.62 CHF
Maksimum:
23.62 CHF (4.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.30% (18.55 CHF)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 207
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 25K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.09 CHF
En kötü işlem: -24 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +34.20 CHF
Maksimum ardışık zarar: -23.62 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

展翅高飞
İnceleme yok
2025.12.22 15:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
