İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
13 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (13.33%)
En iyi işlem:
40.09 CHF
En kötü işlem:
-23.62 CHF
Brüt kâr:
226.73 CHF (28 543 pips)
Brüt zarar:
-27.56 CHF (3 153 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (34.20 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
192.53 CHF (6)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.28%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
8.43
Alış işlemleri:
15 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
8.23
Beklenen getiri:
13.28 CHF
Ortalama kâr:
17.44 CHF
Ortalama zarar:
-13.78 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-23.62 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-23.62 CHF (1)
Aylık büyüme:
35.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.62 CHF
Maksimum:
23.62 CHF (4.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.30% (18.55 CHF)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|25K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
展翅高飞
İnceleme yok
