- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
13 (86.66%)
Убыточных трейдов:
2 (13.33%)
Лучший трейд:
40.09 CHF
Худший трейд:
-23.62 CHF
Общая прибыль:
226.73 CHF (28 543 pips)
Общий убыток:
-27.56 CHF (3 153 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (34.20 CHF)
Макс. прибыль в серии:
192.53 CHF (6)
Коэффициент Шарпа:
0.77
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.28%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
8.43
Длинных трейдов:
15 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
8.23
Мат. ожидание:
13.28 CHF
Средняя прибыль:
17.44 CHF
Средний убыток:
-13.78 CHF
Макс. серия проигрышей:
1 (-23.62 CHF)
Макс. убыток в серии:
-23.62 CHF (1)
Прирост в месяц:
35.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.62 CHF
Максимальная:
23.62 CHF (4.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.30% (18.55 CHF)
По эквити:
0.00% (0.00 CHF)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|25K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.09 CHF
Худший трейд: -24 CHF
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +34.20 CHF
Макс. убыток в серии: -23.62 CHF
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
展翅高飞
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
761
CHF
CHF
1
100%
15
86%
100%
8.22
13.28
CHF
CHF
3%
1:400