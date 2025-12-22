СигналыРазделы
Guan Xi Liang

A171 Soar to great heights

Guan Xi Liang
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 35%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
13 (86.66%)
Убыточных трейдов:
2 (13.33%)
Лучший трейд:
40.09 CHF
Худший трейд:
-23.62 CHF
Общая прибыль:
226.73 CHF (28 543 pips)
Общий убыток:
-27.56 CHF (3 153 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (34.20 CHF)
Макс. прибыль в серии:
192.53 CHF (6)
Коэффициент Шарпа:
0.77
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.28%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
8.43
Длинных трейдов:
15 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
8.23
Мат. ожидание:
13.28 CHF
Средняя прибыль:
17.44 CHF
Средний убыток:
-13.78 CHF
Макс. серия проигрышей:
1 (-23.62 CHF)
Макс. убыток в серии:
-23.62 CHF (1)
Прирост в месяц:
35.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.62 CHF
Максимальная:
23.62 CHF (4.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.30% (18.55 CHF)
По эквити:
0.00% (0.00 CHF)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 207
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 25K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.09 CHF
Худший трейд: -24 CHF
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +34.20 CHF
Макс. убыток в серии: -23.62 CHF

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

展翅高飞
Нет отзывов
2025.12.22 15:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
