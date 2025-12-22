SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / A171 Soar to great heights
Guan Xi Liang

A171 Soar to great heights

Guan Xi Liang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 35%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
40.09 CHF
Worst Trade:
-23.62 CHF
Profitto lordo:
226.73 CHF (28 543 pips)
Perdita lorda:
-27.56 CHF (3 153 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (34.20 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
192.53 CHF (6)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.28%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
8.43
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
8.23
Profitto previsto:
13.28 CHF
Profitto medio:
17.44 CHF
Perdita media:
-13.78 CHF
Massime perdite consecutive:
1 (-23.62 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-23.62 CHF (1)
Crescita mensile:
35.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.62 CHF
Massimale:
23.62 CHF (4.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.30% (18.55 CHF)
Per equità:
0.00% (0.00 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 207
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 25K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.09 CHF
Worst Trade: -24 CHF
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.20 CHF
Massima perdita consecutiva: -23.62 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

展翅高飞
Non ci sono recensioni
2025.12.22 15:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
A171 Soar to great heights
50USD al mese
35%
0
0
USD
761
CHF
1
100%
15
86%
100%
8.22
13.28
CHF
3%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.