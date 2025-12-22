- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
40.09 CHF
Worst Trade:
-23.62 CHF
Profitto lordo:
226.73 CHF (28 543 pips)
Perdita lorda:
-27.56 CHF (3 153 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (34.20 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
192.53 CHF (6)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.28%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
8.43
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
8.23
Profitto previsto:
13.28 CHF
Profitto medio:
17.44 CHF
Perdita media:
-13.78 CHF
Massime perdite consecutive:
1 (-23.62 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-23.62 CHF (1)
Crescita mensile:
35.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.62 CHF
Massimale:
23.62 CHF (4.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.30% (18.55 CHF)
Per equità:
0.00% (0.00 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|25K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.09 CHF
Worst Trade: -24 CHF
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.20 CHF
Massima perdita consecutiva: -23.62 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
展翅高飞
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
35%
0
0
USD
USD
761
CHF
CHF
1
100%
15
86%
100%
8.22
13.28
CHF
CHF
3%
1:400