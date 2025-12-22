- Wachstum
Trades insgesamt:
15
Gewinntrades:
13 (86.66%)
Verlusttrades:
2 (13.33%)
Bester Trade:
40.09 CHF
Schlechtester Trade:
-23.62 CHF
Bruttoprofit:
226.73 CHF (28 543 pips)
Bruttoverlust:
-27.56 CHF (3 153 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (34.20 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
192.53 CHF (6)
Sharpe Ratio:
0.77
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.28%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
8.43
Long-Positionen:
15 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
8.23
Mathematische Gewinnerwartung:
13.28 CHF
Durchschnittlicher Profit:
17.44 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-13.78 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-23.62 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.62 CHF (1)
Wachstum pro Monat :
35.48%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
23.62 CHF
Maximaler:
23.62 CHF (4.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.30% (18.55 CHF)
Kapital:
0.00% (0.00 CHF)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|25K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 1-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
展翅高飞
Keine Bewertungen
