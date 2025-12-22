SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / A171 Soar to great heights
Guan Xi Liang

A171 Soar to great heights

Guan Xi Liang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 35%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
15
Gewinntrades:
13 (86.66%)
Verlusttrades:
2 (13.33%)
Bester Trade:
40.09 CHF
Schlechtester Trade:
-23.62 CHF
Bruttoprofit:
226.73 CHF (28 543 pips)
Bruttoverlust:
-27.56 CHF (3 153 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (34.20 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
192.53 CHF (6)
Sharpe Ratio:
0.77
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.28%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
8.43
Long-Positionen:
15 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
8.23
Mathematische Gewinnerwartung:
13.28 CHF
Durchschnittlicher Profit:
17.44 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-13.78 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-23.62 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.62 CHF (1)
Wachstum pro Monat :
35.48%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
23.62 CHF
Maximaler:
23.62 CHF (4.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.30% (18.55 CHF)
Kapital:
0.00% (0.00 CHF)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 207
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 25K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.09 CHF
Schlechtester Trade: -24 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.20 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.62 CHF

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 1-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

展翅高飞
Keine Bewertungen
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 15:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
A171 Soar to great heights
50 USD pro Monat
35%
0
0
USD
761
CHF
1
100%
15
86%
100%
8.22
13.28
CHF
3%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.