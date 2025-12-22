- 成长
交易:
15
盈利交易:
13 (86.66%)
亏损交易:
2 (13.33%)
最好交易:
40.09 CHF
最差交易:
-23.62 CHF
毛利:
226.73 CHF (28 543 pips)
毛利亏损:
-27.56 CHF (3 153 pips)
最大连续赢利:
7 (34.20 CHF)
最大连续盈利:
192.53 CHF (6)
夏普比率:
0.77
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.28%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
5 小时
采收率:
8.43
长期交易:
15 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
8.23
预期回报:
13.28 CHF
平均利润:
17.44 CHF
平均损失:
-13.78 CHF
最大连续失误:
1 (-23.62 CHF)
最大连续亏损:
-23.62 CHF (1)
每月增长:
35.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
23.62 CHF
最大值:
23.62 CHF (4.21%)
相对跌幅:
结余:
3.30% (18.55 CHF)
净值:
0.00% (0.00 CHF)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|25K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.09 CHF
最差交易: -24 CHF
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +34.20 CHF
最大连续亏损: -23.62 CHF
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
