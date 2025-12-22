SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / A171 Soar to great heights
Guan Xi Liang

A171 Soar to great heights

Guan Xi Liang
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 35%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
13 (86.66%)
Transacciones Irrentables:
2 (13.33%)
Mejor transacción:
40.09 CHF
Peor transacción:
-23.62 CHF
Beneficio Bruto:
226.73 CHF (28 543 pips)
Pérdidas Brutas:
-27.56 CHF (3 153 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (34.20 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
192.53 CHF (6)
Ratio de Sharpe:
0.77
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.28%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
8.43
Transacciones Largas:
15 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
8.23
Beneficio Esperado:
13.28 CHF
Beneficio medio:
17.44 CHF
Pérdidas medias:
-13.78 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-23.62 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.62 CHF (1)
Crecimiento al mes:
35.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
23.62 CHF
Máxima:
23.62 CHF (4.21%)
Reducción relativa:
De balance:
3.30% (18.55 CHF)
De fondos:
0.00% (0.00 CHF)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 207
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 25K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40.09 CHF
Peor transacción: -24 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +34.20 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -23.62 CHF

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 1-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

展翅高飞
No hay comentarios
2025.12.22 15:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
A171 Soar to great heights
50 USD al mes
35%
0
0
USD
761
CHF
1
100%
15
86%
100%
8.22
13.28
CHF
3%
1:400
