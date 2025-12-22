- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
13 (86.66%)
Transacciones Irrentables:
2 (13.33%)
Mejor transacción:
40.09 CHF
Peor transacción:
-23.62 CHF
Beneficio Bruto:
226.73 CHF (28 543 pips)
Pérdidas Brutas:
-27.56 CHF (3 153 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (34.20 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
192.53 CHF (6)
Ratio de Sharpe:
0.77
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.28%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
8.43
Transacciones Largas:
15 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
8.23
Beneficio Esperado:
13.28 CHF
Beneficio medio:
17.44 CHF
Pérdidas medias:
-13.78 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-23.62 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.62 CHF (1)
Crecimiento al mes:
35.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
23.62 CHF
Máxima:
23.62 CHF (4.21%)
Reducción relativa:
De balance:
3.30% (18.55 CHF)
De fondos:
0.00% (0.00 CHF)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|25K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +40.09 CHF
Peor transacción: -24 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +34.20 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -23.62 CHF
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 1-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
