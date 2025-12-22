SinaisSeções
Guan Xi Liang

A171 Soar to great heights

Guan Xi Liang
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 35%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
13 (86.66%)
Negociações com perda:
2 (13.33%)
Melhor negociação:
40.09 CHF
Pior negociação:
-23.62 CHF
Lucro bruto:
226.73 CHF (28 543 pips)
Perda bruta:
-27.56 CHF (3 153 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (34.20 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
192.53 CHF (6)
Índice de Sharpe:
0.77
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.28%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
8.43
Negociações longas:
15 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
8.23
Valor esperado:
13.28 CHF
Lucro médio:
17.44 CHF
Perda média:
-13.78 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-23.62 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-23.62 CHF (1)
Crescimento mensal:
35.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.62 CHF
Máximo:
23.62 CHF (4.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.30% (18.55 CHF)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 CHF)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 207
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 25K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.09 CHF
Pior negociação: -24 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +34.20 CHF
Máxima perda consecutiva: -23.62 CHF

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

展翅高飞
Sem comentários
2025.12.22 15:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
A171 Soar to great heights
50 USD por mês
35%
0
0
USD
761
CHF
1
100%
15
86%
100%
8.22
13.28
CHF
3%
1:400
