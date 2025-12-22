- Crescimento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
13 (86.66%)
Negociações com perda:
2 (13.33%)
Melhor negociação:
40.09 CHF
Pior negociação:
-23.62 CHF
Lucro bruto:
226.73 CHF (28 543 pips)
Perda bruta:
-27.56 CHF (3 153 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (34.20 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
192.53 CHF (6)
Índice de Sharpe:
0.77
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.28%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
8.43
Negociações longas:
15 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
8.23
Valor esperado:
13.28 CHF
Lucro médio:
17.44 CHF
Perda média:
-13.78 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-23.62 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-23.62 CHF (1)
Crescimento mensal:
35.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.62 CHF
Máximo:
23.62 CHF (4.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.30% (18.55 CHF)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 CHF)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|25K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +40.09 CHF
Pior negociação: -24 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +34.20 CHF
Máxima perda consecutiva: -23.62 CHF
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
展翅高飞
