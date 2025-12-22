SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / A171 Soar to great heights
Guan Xi Liang

A171 Soar to great heights

Guan Xi Liang
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15
Bénéfice trades:
13 (86.66%)
Perte trades:
2 (13.33%)
Meilleure transaction:
40.09 CHF
Pire transaction:
-23.62 CHF
Bénéfice brut:
226.73 CHF (28 543 pips)
Perte brute:
-27.56 CHF (3 153 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (34.20 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
192.53 CHF (6)
Ratio de Sharpe:
0.77
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.28%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
8.43
Longs trades:
15 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
8.23
Rendement attendu:
13.28 CHF
Bénéfice moyen:
17.44 CHF
Perte moyenne:
-13.78 CHF
Pertes consécutives maximales:
1 (-23.62 CHF)
Perte consécutive maximale:
-23.62 CHF (1)
Croissance mensuelle:
35.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.62 CHF
Maximal:
23.62 CHF (4.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.30% (18.55 CHF)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 207
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 25K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.09 CHF
Pire transaction: -24 CHF
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +34.20 CHF
Perte consécutive maximale: -23.62 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

展翅高飞
Aucun avis
2025.12.22 15:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
A171 Soar to great heights
50 USD par mois
35%
0
0
USD
761
CHF
1
100%
15
86%
100%
8.22
13.28
CHF
3%
1:400
Copier

