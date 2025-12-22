- 成長
トレード:
15
利益トレード:
13 (86.66%)
損失トレード:
2 (13.33%)
ベストトレード:
40.09 CHF
最悪のトレード:
-23.62 CHF
総利益:
226.73 CHF (28 543 pips)
総損失:
-27.56 CHF (3 153 pips)
最大連続の勝ち:
7 (34.20 CHF)
最大連続利益:
192.53 CHF (6)
シャープレシオ:
0.77
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.28%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
8.43
長いトレード:
15 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
8.23
期待されたペイオフ:
13.28 CHF
平均利益:
17.44 CHF
平均損失:
-13.78 CHF
最大連続の負け:
1 (-23.62 CHF)
最大連続損失:
-23.62 CHF (1)
月間成長:
35.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.62 CHF
最大の:
23.62 CHF (4.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.30% (18.55 CHF)
エクイティによる:
0.00% (0.00 CHF)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|25K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.09 CHF
最悪のトレード: -24 CHF
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +34.20 CHF
最大連続損失: -23.62 CHF
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 1-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
展翅高飞
レビューなし
