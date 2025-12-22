- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
14 (53.84%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (46.15%)
En iyi işlem:
87.68 USD
En kötü işlem:
-51.65 USD
Brüt kâr:
491.85 USD (127 751 pips)
Brüt zarar:
-295.40 USD (77 580 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (208.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
208.49 USD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
19 (73.08%)
Satış işlemleri:
7 (26.92%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
7.56 USD
Ortalama kâr:
35.13 USD
Ortalama zarar:
-24.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-103.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.51 USD (3)
Aylık büyüme:
10.49%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88.41 USD
Maksimum:
125.04 USD (6.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|EURUSD
|4
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|97
|EURUSD
|39
|GBPJPY
|13
|EURJPY
|47
|USDJPY
|10
|USDCAD
|-9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|48K
|EURUSD
|430
|GBPJPY
|681
|EURJPY
|720
|USDJPY
|130
|USDCAD
|-113
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +87.68 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +208.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.27 × 15
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|40.93 × 122
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1286.00 × 1
İnceleme yok