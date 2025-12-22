SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA Executor
Andy Chandra

EA Executor

Andy Chandra
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
14 (53.84%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (46.15%)
En iyi işlem:
87.68 USD
En kötü işlem:
-51.65 USD
Brüt kâr:
491.85 USD (127 751 pips)
Brüt zarar:
-295.40 USD (77 580 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (208.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
208.49 USD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
19 (73.08%)
Satış işlemleri:
7 (26.92%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
7.56 USD
Ortalama kâr:
35.13 USD
Ortalama zarar:
-24.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-103.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.51 USD (3)
Aylık büyüme:
10.49%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88.41 USD
Maksimum:
125.04 USD (6.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 12
EURUSD 4
GBPJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 2
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 97
EURUSD 39
GBPJPY 13
EURJPY 47
USDJPY 10
USDCAD -9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 48K
EURUSD 430
GBPJPY 681
EURJPY 720
USDJPY 130
USDCAD -113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +87.68 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +208.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
5.27 × 15
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
40.93 × 122
ICMarketsSC-MT5-2
1286.00 × 1
Trade in 6 pair
Full with Tp n SL
All calculated with risk! 
ENJOY YOUR PROFIT!
İnceleme yok
2025.12.22 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 01:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
