- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
17 (58.62%)
亏损交易:
12 (41.38%)
最好交易:
87.68 USD
最差交易:
-51.65 USD
毛利:
547.17 USD (172 116 pips)
毛利亏损:
-295.40 USD (77 580 pips)
最大连续赢利:
5 (208.49 USD)
最大连续盈利:
208.49 USD (5)
夏普比率:
0.23
交易活动:
35.92%
最大入金加载:
5.83%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
16 小时
采收率:
2.01
长期交易:
21 (72.41%)
短期交易:
8 (27.59%)
利润因子:
1.85
预期回报:
8.68 USD
平均利润:
32.19 USD
平均损失:
-24.62 USD
最大连续失误:
4 (-103.58 USD)
最大连续亏损:
-107.51 USD (3)
每月增长:
13.63%
算法交易:
55%
结余跌幅:
绝对:
88.41 USD
最大值:
125.04 USD (6.39%)
相对跌幅:
结余:
6.51% (125.04 USD)
净值:
0.78% (15.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|4
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|152
|EURUSD
|39
|GBPJPY
|13
|EURJPY
|47
|USDJPY
|10
|USDCAD
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|93K
|EURUSD
|430
|GBPJPY
|681
|EURJPY
|720
|USDJPY
|130
|USDCAD
|-113
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +87.68 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +208.49 USD
最大连续亏损: -103.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
