SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / EA Executor
Andy Chandra

EA Executor

Andy Chandra
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 14%
Exness-MT5Real31
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
29
Negociações com lucro:
17 (58.62%)
Negociações com perda:
12 (41.38%)
Melhor negociação:
87.68 USD
Pior negociação:
-51.65 USD
Lucro bruto:
547.17 USD (172 116 pips)
Perda bruta:
-295.40 USD (77 580 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (208.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
208.49 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
35.92%
Depósito máximo carregado:
5.83%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
2.01
Negociações longas:
21 (72.41%)
Negociações curtas:
8 (27.59%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
8.68 USD
Lucro médio:
32.19 USD
Perda média:
-24.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-103.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-107.51 USD (3)
Crescimento mensal:
13.63%
Algotrading:
55%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
88.41 USD
Máximo:
125.04 USD (6.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.51% (125.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.78% (15.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 15
EURUSD 4
GBPJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 2
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 152
EURUSD 39
GBPJPY 13
EURJPY 47
USDJPY 10
USDCAD -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 93K
EURUSD 430
GBPJPY 681
EURJPY 720
USDJPY 130
USDCAD -113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +87.68 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +208.49 USD
Máxima perda consecutiva: -103.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
TitanFX-MT5-01
15.50 × 2
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Trade in 6 pair
Full with Tp n SL
All calculated with risk! 
ENJOY YOUR PROFIT!
Sem comentários
2025.12.22 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 01:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EA Executor
50 USD por mês
14%
0
0
USD
2.0K
USD
4
55%
29
58%
36%
1.85
8.68
USD
7%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.