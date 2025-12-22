- Прирост
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
15 (55.55%)
Убыточных трейдов:
12 (44.44%)
Лучший трейд:
87.68 USD
Худший трейд:
-51.65 USD
Общая прибыль:
505.54 USD (130 488 pips)
Общий убыток:
-295.40 USD (77 580 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (208.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
208.49 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
7.59%
Макс. загрузка депозита:
5.83%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
20 (74.07%)
Коротких трейдов:
7 (25.93%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
7.78 USD
Средняя прибыль:
33.70 USD
Средний убыток:
-24.62 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-103.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.51 USD (3)
Прирост в месяц:
11.27%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
88.41 USD
Максимальная:
125.04 USD (6.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.51% (125.04 USD)
По эквити:
0.78% (15.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|EURUSD
|4
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|110
|EURUSD
|39
|GBPJPY
|13
|EURJPY
|47
|USDJPY
|10
|USDCAD
|-9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|51K
|EURUSD
|430
|GBPJPY
|681
|EURJPY
|720
|USDJPY
|130
|USDCAD
|-113
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +87.68 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +208.49 USD
Макс. убыток в серии: -103.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
|27.00 × 2
Exness-MT5Real31
|49.69 × 144
Trade in 6 pair
Full with Tp n SL
All calculated with risk!
ENJOY YOUR PROFIT!
Нет отзывов
