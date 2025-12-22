СигналыРазделы
Andy Chandra

EA Executor

Andy Chandra
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 11%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
15 (55.55%)
Убыточных трейдов:
12 (44.44%)
Лучший трейд:
87.68 USD
Худший трейд:
-51.65 USD
Общая прибыль:
505.54 USD (130 488 pips)
Общий убыток:
-295.40 USD (77 580 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (208.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
208.49 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
7.59%
Макс. загрузка депозита:
5.83%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
20 (74.07%)
Коротких трейдов:
7 (25.93%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
7.78 USD
Средняя прибыль:
33.70 USD
Средний убыток:
-24.62 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-103.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.51 USD (3)
Прирост в месяц:
11.27%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
88.41 USD
Максимальная:
125.04 USD (6.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.51% (125.04 USD)
По эквити:
0.78% (15.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 13
EURUSD 4
GBPJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 2
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 110
EURUSD 39
GBPJPY 13
EURJPY 47
USDJPY 10
USDCAD -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 51K
EURUSD 430
GBPJPY 681
EURJPY 720
USDJPY 130
USDCAD -113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +87.68 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +208.49 USD
Макс. убыток в серии: -103.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
27.00 × 2
Exness-MT5Real31
49.69 × 144
Trade in 6 pair
Full with Tp n SL
All calculated with risk! 
ENJOY YOUR PROFIT!
Нет отзывов
2025.12.22 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 01:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
