- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
29
利益トレード:
17 (58.62%)
損失トレード:
12 (41.38%)
ベストトレード:
87.68 USD
最悪のトレード:
-51.65 USD
総利益:
547.17 USD (172 116 pips)
総損失:
-295.40 USD (77 580 pips)
最大連続の勝ち:
5 (208.49 USD)
最大連続利益:
208.49 USD (5)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
29.39%
最大入金額:
5.83%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
2.01
長いトレード:
21 (72.41%)
短いトレード:
8 (27.59%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
8.68 USD
平均利益:
32.19 USD
平均損失:
-24.62 USD
最大連続の負け:
4 (-103.58 USD)
最大連続損失:
-107.51 USD (3)
月間成長:
13.63%
アルゴリズム取引:
55%
残高によるドローダウン:
絶対:
88.41 USD
最大の:
125.04 USD (6.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.51% (125.04 USD)
エクイティによる:
0.78% (15.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|4
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|152
|EURUSD
|39
|GBPJPY
|13
|EURJPY
|47
|USDJPY
|10
|USDCAD
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|93K
|EURUSD
|430
|GBPJPY
|681
|EURJPY
|720
|USDJPY
|130
|USDCAD
|-113
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +87.68 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +208.49 USD
最大連続損失: -103.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Trade in 6 pair
Full with Tp n SL
All calculated with risk!
ENJOY YOUR PROFIT!
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
14%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
4
55%
29
58%
29%
1.85
8.68
USD
USD
7%
1:200