Andy Chandra

EA Executor

Andy Chandra
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 14%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
29
Transacciones Rentables:
17 (58.62%)
Transacciones Irrentables:
12 (41.38%)
Mejor transacción:
87.68 USD
Peor transacción:
-51.65 USD
Beneficio Bruto:
547.17 USD (172 116 pips)
Pérdidas Brutas:
-295.40 USD (77 580 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (208.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
208.49 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
35.92%
Carga máxima del depósito:
5.83%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
2.01
Transacciones Largas:
21 (72.41%)
Transacciones Cortas:
8 (27.59%)
Factor de Beneficio:
1.85
Beneficio Esperado:
8.68 USD
Beneficio medio:
32.19 USD
Pérdidas medias:
-24.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-103.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-107.51 USD (3)
Crecimiento al mes:
13.63%
Trading algorítmico:
55%
Reducción de balance:
Absoluto:
88.41 USD
Máxima:
125.04 USD (6.39%)
Reducción relativa:
De balance:
6.51% (125.04 USD)
De fondos:
0.78% (15.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 15
EURUSD 4
GBPJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 2
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 152
EURUSD 39
GBPJPY 13
EURJPY 47
USDJPY 10
USDCAD -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 93K
EURUSD 430
GBPJPY 681
EURJPY 720
USDJPY 130
USDCAD -113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +87.68 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +208.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -103.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
TitanFX-MT5-01
15.50 × 2
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Trade in 6 pair
Full with Tp n SL
All calculated with risk! 
ENJOY YOUR PROFIT!
2025.12.22 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 01:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
EA Executor
50 USD al mes
14%
0
0
USD
2.0K
USD
4
55%
29
58%
36%
1.85
8.68
USD
7%
1:200
