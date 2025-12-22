SignaleKategorien
Andy Chandra

EA Executor

Andy Chandra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
18 (56.25%)
Verlusttrades:
14 (43.75%)
Bester Trade:
87.68 USD
Schlechtester Trade:
-51.65 USD
Bruttoprofit:
570.44 USD (195 385 pips)
Bruttoverlust:
-335.59 USD (117 766 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (208.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
208.49 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
31.53%
Max deposit load:
5.83%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
1.88
Long-Positionen:
24 (75.00%)
Short-Positionen:
8 (25.00%)
Profit-Faktor:
1.70
Mathematische Gewinnerwartung:
7.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-103.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-107.51 USD (3)
Wachstum pro Monat :
12.30%
Algo-Trading:
50%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
88.41 USD
Maximaler:
125.04 USD (6.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.51% (125.04 USD)
Kapital:
1.75% (26.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 18
EURUSD 4
GBPJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 2
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 135
EURUSD 39
GBPJPY 13
EURJPY 47
USDJPY 10
USDCAD -9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 76K
EURUSD 430
GBPJPY 681
EURJPY 720
USDJPY 130
USDCAD -113
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +87.68 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +208.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -103.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.34 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Trade in 6 pair
Full with Tp n SL
All calculated with risk! 
ENJOY YOUR PROFIT!
Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 01:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
