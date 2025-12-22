- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
14 (53.84%)
Loss Trade:
12 (46.15%)
Best Trade:
87.68 USD
Worst Trade:
-51.65 USD
Profitto lordo:
491.85 USD (127 751 pips)
Perdita lorda:
-295.40 USD (77 580 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (208.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
208.49 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
19 (73.08%)
Short Trade:
7 (26.92%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
7.56 USD
Profitto medio:
35.13 USD
Perdita media:
-24.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-103.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.51 USD (3)
Crescita mensile:
10.49%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88.41 USD
Massimale:
125.04 USD (6.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|EURUSD
|4
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|97
|EURUSD
|39
|GBPJPY
|13
|EURJPY
|47
|USDJPY
|10
|USDCAD
|-9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|48K
|EURUSD
|430
|GBPJPY
|681
|EURJPY
|720
|USDJPY
|130
|USDCAD
|-113
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +87.68 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +208.49 USD
Massima perdita consecutiva: -103.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.27 × 15
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|42.16 × 122
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1286.00 × 1
Trade in 6 pair
Full with Tp n SL
All calculated with risk!
ENJOY YOUR PROFIT!
