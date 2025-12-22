SignauxSections
Andy Chandra

EA Executor

Andy Chandra
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26
Bénéfice trades:
14 (53.84%)
Perte trades:
12 (46.15%)
Meilleure transaction:
87.68 USD
Pire transaction:
-51.65 USD
Bénéfice brut:
491.85 USD (127 751 pips)
Perte brute:
-295.40 USD (77 580 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (208.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
208.49 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
1.57
Longs trades:
19 (73.08%)
Courts trades:
7 (26.92%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
7.56 USD
Bénéfice moyen:
35.13 USD
Perte moyenne:
-24.62 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-103.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-107.51 USD (3)
Croissance mensuelle:
10.49%
Algo trading:
61%
Prélèvement par solde:
Absolu:
88.41 USD
Maximal:
125.04 USD (6.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 12
EURUSD 4
GBPJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 2
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 97
EURUSD 39
GBPJPY 13
EURJPY 47
USDJPY 10
USDCAD -9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 48K
EURUSD 430
GBPJPY 681
EURJPY 720
USDJPY 130
USDCAD -113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +87.68 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +208.49 USD
Perte consécutive maximale: -103.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
5.27 × 15
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
42.16 × 122
ICMarketsSC-MT5-2
1286.00 × 1
Trade in 6 pair
Full with Tp n SL
All calculated with risk! 
ENJOY YOUR PROFIT!
Aucun avis
2025.12.22 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 01:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
